35 bebés torrijeños nacidos en el primer semestre de 2016 reciben su “Bono Cigüeña”

Viernes, 7 octubre 2016

Sociedad

Toledo | El Día

Un total de 35 bebés de Torrijos (Toledo) nacidos durante el primer semestre de 2016 han recibido su “Bono Cigüeña” en el consistorio local. El Ayuntamiento de Torrijos es el que ha hecho entrega de esta ayuda al nacimiento que incrementa su cuantía respecto a anteriores ediciones, cambiando también su formato.



Como ha manifestado el alcalde, Anastasio Arevalillo, “con el ´Bono Cigüeña´ queremos seguir ayudando a las familias cuando tienen un niño o niña para echarles una mano en los momentos más complicados pero al mismo tiempo, con este ´Bono Cigüeña´ lo que hacemos es apoyar al comercio de Torrijos”, ha destacado el primer edil.

De este modo, los progenitores reciben 25 bonos por valor de 10 euros cada uno, a nombre del recién nacido, que pueden canjear a cambio de artículos para el bebé adquiridos en los establecimientos de Torrijos adheridos a la iniciativa.

La concejal de Bienestar Social, Rosa María Quirós, ha comunicado que “con este ´Bono Cigüeña´ incrementamos la partida que se venía dando de ayuda al nacimiento, de 200 a 250 euros, pero en vez de darse en dinero, se da en un talonario que podéis gastar en los comercios adheridos. Se os va a hacer entrega de este talonario y en la parte inferior del mismo tenéis el nombre de todos los establecimientos en los que podéis hacer uso de los vales”, ha explicado momentos antes de que ella y el alcalde hayan hecho llegar los bonos a las familias, junto con un obsequio de los usuarios del Centro Ocupacional “Dr. José Portero”.



Los comercios que participan en el programa son: “Zona Bebé” (C/Ambrosio Ballesteros), “Colchonería Marisol” (Avda. Estación), “Parafarmacia” (C/ Mayor), “Farmacia Fernández-Pacheco” (C/ Manuel Benayas), “Moda Infantil Anevín” (Plaza de España), “Fernando Lázaro Boutique” (C/ Manuel Benayas), “Moda Infantil Joseloly” (Plaza del Cristo), “Araceli Moda Infantil” (C/ Manuel Benayas) y “Piruleta” (Plaza de España).



Por otro lado, cabe destacar que con la presentación del “Bono Cigüeña”, todos los establecimientos aplican un 5% de descuento en sus productos, salvo en alimentación infantil. Los bonos entregados ahora tienen validez hasta el 31 de diciembre de 2016.



A esta convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Torrijos para los nacido/as o adoptado/as desde enero hasta junio de 2016, le seguirá una nueva convocatoria para los nacido/as o adoptado/as durante el segundo semestre del año.