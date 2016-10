Alberto Rojo: “La acción de Gobierno de García-Page ha taponado la hemorragia provocada en la legislatura anterior"

Viernes, 7 octubre 2016

Guadalajara

Guadalajara | El Día

“Con una batería de datos, todos ellos extraídos de fuentes oficiales, el presidente demostró que en poco más de un año se han revertido muchos de los recortes realizados durante la pasada legislatura en ámbitos como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales”, ha señalado Alberto Rojo, que también ha destacado la recuperación del diálogo social producida en este tiempo ya que “el presidente ha firmado en un año más acuerdos de los que firmó el PP en sus cuatro años de mandato”.



El delegado de la Junta en Guadalajara ha destacado la recuperación económica producida en la región desde que la preside Emiliano García-Page. “Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro de toda España en el mes de septiembre, bajando ya de la barrera de las 200.000 personas desempleadas, frente al record del paro de la anterior legislatura que llegó a superar las 300.000”, ha explicado Alberto Rojo, al tiempo que ha puesto de manifiesto que actualmente “cada día hay 86 parados menos en Castilla-La Mancha frente a los 20 parados más diarios de la anterior etapa de Gobierno”. El responsable del Gobierno regional en la provincia de Guadalajara ha destacado la importancia que en estas cifras han tenido las políticas de empleo y de estímulo empresarial puestas en marcha por el Gobierno regional, como el Plan Extraordinario por el Empleo.



Alberto Rojo ha hecho también hincapié en que “para el presidente García-Page la recuperación económica de la región va íntimamente ligada a la recuperación social, de ahí el esfuerzo realizado en este tiempo para reconstruir servicios públicos esenciales”. Entre ellos, el delegado de la Junta en Guadalajara ha enumerado los 600.000 euros más diarios invertidos en Sanidad en relación con la anterior legislatura, la supresión del repago en los medicamentos de las personas pensionistas, la reducción del tiempo máximo de espera en urgencias de 72 a 12 horas, la universalización de la atención sanitaria, la recuperación de las becas de comedor y las ayudas de material escolar, la implementación de un plan contra la pobreza energética, la puesta en marcha de la red de oficinas antidesahucio, la eliminación de 30 tasas -entre ellas “las de la vergüenza” que se cobraban a las personas dependientes-, el incremento en un 14% del servicio de ayuda a domicilio o la recuperación de los programas de cooperación para el desarrollo.



Entre los compromisos de futuro enunciados por el presidente durante el Debate del Estado de la Región, el delegado de la Junta en la provincia ha destacado que “estas 72 medidas van a permitir que Guadalajara y Castilla-La Mancha sigan avanzando por la senda de la recuperación” y ha citado la importancia que para la ciudadanía tendrán propuestas como la Estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad social; la Estrategia regional de empleo para jóvenes, en la que se incluirá un programa de retorno del talento; el Plan de ayuda al autoempleo, con ayudas directas a los emprendedores; o la nueva oferta de empleo público en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con un millar de plazas más.



Medidas con especial incidencia en la provincia



Alberto Rojo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia las medidas expresadas por el presidente durante el Debate del Estado de la Región con más incidencia en la provincia de Guadalajara. En este sentido, ha destacado la actuación en el Hospital de Guadalajara, del que ha dicho que “el presidente no sólo ha comprometido el avance de las obras reiniciadas tras el parón de la anterior legislatura, sino también la inclusión en su Plan Funcional de cirugía pediátrica y medicina nuclear, responsables del 85% de las derivaciones actuales a los hospitales de Madrid”, ha dicho Rojo, al tiempo que ha añadido que “el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid está garantizado y no habrá problemas para mantenerlo siempre que Cospedal no interfiera”. En materia sanitaria, otros compromisos importantes para la provincia de Guadalajara son el inicio de las obras de los centros de salud de Azuqueca de Henares y de Cifuentes, “abandonados en la anterior legislatura” o la inversión de 400.000 euros en el nuevo equipo de resonancia magnética del hospital, que permitirá aumentar en 250 resonancias al mes las que se realizan actualmente.



El delegado de la Junta ha destacado también los compromisos en educación y ha recordado que en la provincia de Guadalajara se han realizado 149 obras de mejora en centros educativos por valor de cerca de un millón de euros. Además, el Plan de Inversiones Educativas contempla ocho primeras actuaciones en centros de la provincia: Yebes-Valdeluz, Iriépal, Alovera, Sacedón, el gimnasio del colegio Maestra Plácida Herranz, de Azuqueca de Henares o actuaciones en el colegio de La Muñeca, y en los IES José Luis Sampedro e Brianda de Mendoza de Guadalajara capital. Asimismo, Alberto Rojo ha incidido en la apuesta decidida del presidente García-Page por el Campus de Guadalajara “con el que no se dio ningún paso efectivo durante la anterior legislatura”, ha recordado que la Universidad de Alcalá de Henares está trabajando en un proyecto que estará finalizado este año año y ha expresado su voluntad de que “nadie ponga piedras en el camino”. En este sentido, ha señalado que, tal y como dijo el presidente durante el debate, “el Gobierno regional está dispuesto a negociar directamente con el Ministerio de Defensa si hay obstáculos por parte del Ayuntamiento, porque este proyecto tiene que salir adelante”.



El responsable del Gobierno regional en Guadalajara ha incidido también en la importancia que para la provincia está teniendo la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes, fundamentalmente en Sigüenza y en Molina de Aragón, “hasta donde han llegado importantes exposiciones que están contribuyendo a dinamizar la economía y el turismo de la zona”. “Todo ello sin olvidar la conmemoración del Centenario de Buero Vallejo en la que, como ya anunció el consejero, tendrán un fuerte protagonismo los escolares”, ha afirmado Alberto Rojo.

Por último, el delegado ha enfatizado el compromiso del presidente García-Page con la defensa del territorio con medidas como la oposición frontal al fracking, la defensa del agua y la Estrategia contra el despoblamiento a través de las ITIs. “Las medidas adoptadas hasta la fecha y los compromisos de futuro enunciados ponen de manifiesto que el Gobierno del presidente García-Page ha devuelto a nuestra provincia y a nuestra región el pulso perdido en la anterior legislatura”, ha afirmado Rojo, que ha finalizado indicando que “la reconstrucción del Estado del Bienestar, la defensa del territorio y la recuperación de servicios y derechos perdidos son una realidad que nunca podría haberse producido sin un presidente que, como García-Page, pone a Castilla-La Mancha por delante de todo lo demás”.