El PSOE dice que "Román tampoco cumple la moción aprobada hace un año de presupuestos participativos"

Viernes, 7 octubre 2016

Guadalajara

| El Día

La moción a la que alude Cuevas, aprobada por el pleno municipal el 2 de octubre de 2015, fue presentada por el PSOE y contó con el apoyo unánime de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento. En ella se proponían cuatro medidas para impulsar la implicación y participación de la ciudadanía en la gestión pública y en la mejora de los servicios públicos:

Hacer cambios en la web municipal, de forma que los vecinos tengan una explicación sencilla y clara de los presupuestos y la posibilidad de plantear propuestas y votar entre las presentadas; la difusión, a través de colectivos, asociaciones y centros sociales, de un impreso para la recogida de propuestas al presupuesto; el traslado a los consejos de barrio del desglose del presupuesto general del Ayuntamiento para proponer y discutir las inversiones a realizar en los distintos barrios; y la reunión del Consejo Social y de Sostenibilidad para priorizar las acciones a incluir en el presupuesto de entre las propuestas recibidas, previo informe de viabilidad y costes realizado por los servicios técnicos municipales.

“Es decir, la moción del PSOE que fue apoyada por todos los grupos políticos contenía un planteamiento muy completo de lo que deben ser los presupuestos participativos, mientras que lo que está haciendo el equipo de Gobierno de Román en los últimos dos años es solo una parte de lo que aprobó el pleno”, ha recalcado la viceportavoz socialista. De la misma forma, Pilar Cuevas señala que “la participación vecinal en los asuntos municipales es el final de un largo y constante proceso de interrelación entre los gobernantes y los ciudadanos, que debe contener los mecanismos y herramientas necesarias para la información y formación de la ciudadanía”.



Pilar Cuevas ha recordado que “el año pasado, el alcalde y su equipo alegaron que no daba tiempo a desarrollar todos los puntos de la moción y por eso se limitaban a permitir votar entre distintas posibles inversiones”, pero “un año después, esa justificación ya no vale y lo único que queda es que Román y sus concejales no cumplen el reglamento de participación ciudadana, no creen de verdad en el modelo participativo y siguen sin respetar ni cumplir los mandatos del pleno municipal”.