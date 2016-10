Los fondos de cohesión recibidos entre 2007 y 2013 aportaron un 0,7% al PIB de España

Viernes, 7 octubre 2016

España recibió en este periodo 26.600 millones de euros de ayudas europeas, equivalentes al 0,4% del PIB español y alrededor del 7% de la inversión pública, medio punto más que la media europea.

"La inversión apoyada por las políticas de cohesión y de desarrollo rural se estima que han aumentado el PIB en 2015 un 0,7% por encima del nivel que habría sido en ausencia de la financiación", señala el informe del Ejecutivo comunitario sobre los resultados de las ayudas de la política de cohesión en España entre 2007 y 2013, publicado este viernes.

"En 2023, el PIB (español) será un 0,8% estimado más alto como resultado de la inversión", anticipa el Ejecutivo comunitario en el documento.

Las ayudas europeas han respaldado 53.195 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en España, otros 61.213 proyectos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a financiar inversiones, otros 9.961 proyectos de cooperación entre pymes y centros de investigación y han contribuido a ayudar a 9.963 empresas de nueva creación o 'start ups'.

También han cofinanciado la construcción de 510 kilómetros de nuevas carreteras, incluidos 125 kilómetros de la red de transporte paneuropea (TEN-T), la mejora de 2.458 kilómetros de carreteras ya existentes y la construcción de 763 kilómetros de tramos ferroviarios.

Asimismo, las ayudas europeas han contribuido al acceso a la banda ancha de 2,1 millones de personas en España en este periodo, 1,9 millones de personas más se ha beneficiado de un suministro de agua potable limpio gracias a los proyectos medioambientales respaldados y otros 2,2 millones de personas se han beneficiado de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ya sean de nueva construcción o mejoradas.

LAS DISPARIDADES REGIONALES PERSISTEN

El informe precisa que la financiación destinada a las regiones de convergencia --cuyo PIB per cápita es inferior del 75% de la media de la UE como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia_ha sido casi tres veces mayor -- una media de 165 euros anual per cápita--que la destinada para las de competitividad, es decir, las más desarrolladas.

"En términos de PIB per cápita, las disparidades regionales no han cambiado sustancialmente a lo largo del periodo", avisa el Ejecutivo comunitario no obstante en el informe, en el que admite que aunque "todas las regiones experimentaron una reducción per cápita" en este periodo, las "más avanzadas tecnológicamente", es decir las regiones de competitividad como el País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja o Madrid lo han tenido "más fácil" para "hacer frente a la crisis", mientras que las regiones de convergencia y las de transición como Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla se han enfrentado a "problemas de desempleo más serios".

"La recesión económica y la distribución desigual de la burbuja inmobiliaria han tenido efectos importantes en las disparidades regionales y los desequilibrios económicos en España", concluye el informe.

En el conjunto de la UE, las ayudas europeas en este periodo --un total de 346.500 millones de euros-- contribuyeron a la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo, casi un tercio de todos los creados entre 2007 y 2013. Las ayudas europeas generarán un retorno de casi un billón de euros a la altura de 2023, es decir, que cada euro invertido genera un retorno de 2,74 euros.