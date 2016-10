El empleo en EEUU, más flojo de lo esperado

Viernes, 7 octubre 2016

Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank

EMPRESAS - Bolsa | El Dia





Repasando los mejores y los peores de la sesión, advertimos que solo 6 valores consiguen acabar en verde, anotándose ArcelorMittal (+2,26%) y Técnicas Reunidas (+1,27%) las mayores subidas.





El DAX alemán se deja -0,74% y el CAC francés -0,67%.





La cita clave del día ha sido la publicación del informe de empleo en EE.UU. Aunque las cifras no han sido para tirar cohetes, no ha logrado enfriar las perspectivas de subida de tipos este año. Si bien la tasa de desempleo ha subido hasta el 5% y la creación de nóminas ha quedado por debajo de la esperada (172.000 vs 156.000 estimadas), ha habido dos factores que se han interpretado de forma positiva. En primer lugar se ha revisado al alza la cifra de empleo del mes anterior desde 151.000 hasta 167.000 y en segundo lugar la variación de salarios ha cumplido con los pronósticos al mostrar un aumento del 2,6% interanual, reforzando así las expectativas de inflación.





Además de los datos macroeconómicos, la protagonista del día ha sido la libra esterlina. En un movimiento inexplicable probablemente debido a un error informático, esta madrugada se ha llegado a desplomar un 6% de manera repentina. Este suceso ha durado solo unos instantes, pero posteriormente la divisa ha sido incapaz de recupera su nivel anterior concluyendo la sesión europea con un descenso de cerca del -1,5% frente al dólar. La posibilidad de que el proceso de negociación del Brexit sea `duro´ y tenga serias consecuencias para la economía británica va ganando enteros.





Como viene siendo habitual cada vez que cae la libra esterlina, la Bolsa de Londres se revaloriza debido al efecto divisa positivo que se produce en las compañías británicas con más presencia en el exterior. El FTSE ha sumado un +0,63% al cierre. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Las empresas europeas con negocio en Reino Unido, que a la hora de traducir sus beneficios en libras a la moneda común, saldrán perdiendo. Aquí en España tenemos varios ejemplos de empresas que han sufrido pérdidas al cierre de hoy: Sabadell (-2,24%), Ferrovial (-3,24%), Telefónica (-2,05 %).





La aerolínea IAG merece una mención aparte. Hoy ha sido el farolillo rojo al caer un -5,97% por las dudas que generó ayer Easyjet al lanzar un profit warning, a lo que se le suma el rebote de los precios del petróleo y la devaluación de la libra, lo que encare gastos básicos de las aerolíneas como las tasas aeroportuarias, el combustible o los pedidos de flotas de aviones.





En el mercado de deuda, el bund vuelve a rentabilidades positivas, mientras el bono español se mantiene por encima del 1%.





El crudo finaliza la semana cerca de los 52$/barril, zona de máximos de los últimos 40 meses.