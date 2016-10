La III edición de Manchacómic! comienza homenajeando al ilustrador Rafael López Espí

Viernes, 7 octubre 2016

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha indicado que "es un honor" poder estar cerca de López Espí. "Eres muy admirado y no solo por mí. En mi casa se respira cómic y tenemos alguna cosa tuya por allí. Deseo que te sientas como en casa en Ciudad Real", ha manifestado.

Zamora ha agradecido a "todos los locos" que tienen la ilusión de Manchacómic!, el que llenen Ciudad Real "de algo distinto y especial ya que este salón del cómic es una de las señas de identidad de la ciudad", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El director del III Salón del Cómic, Ángel Serrano, ha valorado el papel de las instituciones que colaboran en esta iniciativa y reconocido que "en este país tenemos un vicio odioso que cuando alguien está moda es fantástico, pero cuando no, no existe y ha desaparecido. Nosotros queremos que esto no ocurra. Hay grandes figuras en España en el mundo del cómic que año a año iremos presentando para que los más jóvenes pueden conocer el trabajo que han realizado".

El vicepresidente de la Diputación ha felicitado a los organizadores "por convertir a Ciudad Real en referente nacional en el mundo del cómic", y ha apuntado que desde la Institución tienen claro que tienen que hacer "una respuesta global, sin olvidarnos del mundo de la cultura y dentro de este universo tan diverso tiene cabida todo el mundo".

El director provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, ha dado las gracias a los organizadores por "esta movida que se ha montado en Ciudad Real durante estos días, y que genera un movimiento de muchas personas que están muy interesadas por algo en común y que convergen en este proyecto", y ha destacado que Manchacómic! va creciendo, "entra en los museos, y estamos elevando a la categoría de arte, algo que nunca dejó de ser arte".

Manchacómic! 2016 aumenta su número de actividades con más de 80 en tres días, participantes y entidades que colaboran con esta tercera edición del Salón del Cómic de Castilla-La Mancha. Hasta el domingo se sucederán mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones como la de 'Mujeres de Roma a través del Arte del Cómic', talleres, torneos, juegos de rol, conciertos, una quedada 'Pokemon Go' o una recreación histórica de la 'Insurrección de Varsovia'.