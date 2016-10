¿El Quijote, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco?

Viernes, 7 octubre 2016

BLOGS | Jesús Millán Muñoz

0. Podría y debería intentarse que el Quijote como obra inmaterial, intangible fuese considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Deberían las autoridades de la Mancha y otros organismos intentar que fuese el Quijote aprobado con dicho sello o galardón, debería el gobierno nacional y otras organizaciones públicas y privadas intentar dicho aserto.

Al final, si se consigue sería un bien para dicha obra, para el entendimiento de la humanidad en sí, para la Piel de Toro y especialmente también para la Mancha, sin negar que otras poblaciones y ciudades de España y Europa pudiesen unirse a esta conmemoración.

Podría de alguna manera intentarse una especie de interrelación entre el libro y la obra, el Quijote y toda su simbología, y los paisajes y ciudades y toda la infraestructura cultural ya realizada.

Por lo cual no se debería empezar a poner la mano en el arado o en el timón del barco, por organizaciones públicas y privadas de Celtiberia y en especial de la Mancha.

1. No deberíamos olvidar que entre más de cien realidades culturales inmateriales aprobadas por la Unesco, véase, existen de todo tipo, entre otras, obras literarias-culturales, ciertamente de carácter diríamos anónimo y que han ido desarrollándose durante siglos, entre otras, por poner unos ejemplos:

La Epopeya de Manas, Epopeya del pueblo Kirguiz. La versión de Sagymbai Orozbakov cuenta con 180.378 versos. La versión de Yusuf Marmay cuenta con 230.000 líneas. La versión más larga cuenta con 553.000 líneas

Epopeya Darangen, del pueblo maranao del lago Lanao, Filipinas. Contiene aproximadamente 72.000 versos.

El zajal, poesía recitada o cantada del Líbano.

Arirang, canto lírico tradicional en Corea.

La epopeya mora T´heydinn, Mauritania.

El canto de la Sibila de Mallorca, España.

La Ópera de Pekín, China.

La caligrafía China, China.

Etc.

Y más de cien representaciones de todas las culturas, relacionadas con el baile, sistemas artesanales, la danza, la recitación, la música, etc.

Por lo cual pienso que aunque no cumplan todos los requisitos para que el Quijote y paisajes del Quijote, cómo podríamos titularlo, si ser reúnen varios de ellos que la misma Unesco tiene clasificados para intentar la aprobación.

2. Sin negar que pueden y deben seguir existiendo multitud de iniciativas que se han realizado, se siguen actualizando y se podrán en el futuro, diferentes a ésta que aquí estamos intentando sugerir. Creo que ésta podría ser una de las más importantes, con un coste económico reducido en la relación coste y valor y beneficios, y que en el peor de los casos, si durante años o lustros se intentase y no se consiguiese, al menos se habría obtenido un valor de publicidad, de información, de cultura, de atracción del turismo, de miles o docenas de miles de hora de trabajo y por tanto de empleo.

Podemos pensar con cierta racionalidad que el Quijote puede ser un símbolo, signo, señal, personaje o personajes de la obra que pueden servir y ser entendidos por todo ser humano, de cualquier lengua o cultura o sociedad o religión o ideología actual.

Podemos creer con cierta prudencia que es una obra, sin negar sus grandes valores tradicionales y culturales, que puede ser una producción cultural que puede servir al ser humano actual y presente, pero también al futuro.

Podemos opinar con cierta justicia que esta obra puede ser un puente de entendimiento entre personas de diferentes ideologías y culturas y macrovisiones y filosofías. Fin y finalidad que tan esencial puede ser en los momentos que la humanidad y el planeta están atravesando.

3. La Unesco reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad obras o actividades que entran dentro de estas categorías:

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma.

- Artes del espectáculo y del teatro y de la música y de la representación.

- Técnicas y oficios artesanales tradicionales.

- Usos y conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo.

- Usos sociales y rituales y actos festivos y similares.

En mi modesta opinión, si relacionamos la obra material e inmaterial del Quijote, con todos sus significados, y si relacionamos con paisajes, especialmente en la Mancha, lugares, personas, referencias, realizaciones, fiestas del Quijote y de Cervantes. Se podría relacionar y entrar, con mayor o menor facilidad en la categoría que estamos intentando sugerir. Al menos que se pierde por intentarlo. Además podría servir para incentivar otros acontecimientos culturales y festivos, alrededor de esta intención, algunos que se llevan realizando desde hace décadas o siglos, otros de nueva implantación.

4. A mi modo de ver la administración regional de la Mancha, debería aunar todas las fuerzas vivas y todos los esfuerzos, incentivados por la administración central del Estado, y de esa forma crear un programa realista, no demasiado costoso, pero en la que todos los territorios, regiones, ciudades, lugares, fiestas que ya son y están presentes, crear un “programa de unificación diríamos”. De que todos los acontecimientos culturales y festivos que ya se realicen, se programen y se expliquen como una unidad, aunque se realicen en ciudades diferentes, en lugares diferentes, en regiones diferentes, en fechas diferentes, incluidos museos, recitaciones del Quijote, etc. Y además añadir otras fiestas, otros acontecimientos culturales, etc.

Se podría crear una gestora o algún organismo de la administración regional o nacional para empezar este intento, dedicando un mínimo de recursos, pero lo suficiente, para que este tren empiece a navegar o a volar. Empezar a enterarse de los requisitos, ir perfilando el lenguaje y los textos de la solicitud, sugerir a profesores o expertos en el Quijote, que escriban textos con esta finalidad, intentar un Congreso Internacional o Nacional o Regional de expertos para este intento o finalidad, dónde se aúnen expertos en todas las materias, crear un plataforma con este fin, crear una página Internet que aúne todos los esfuerzos y conferencias, etc., con este fin. Recoger y dar a publicidad la multitud de páginas de documentación visual y plástica que existe en el mundo sobre el Quijote, indicar todos los museos, inmuebles en relación al Quijote y Cervantes en el mundo, etc. Porque el Quijote es inmenso, porque quizás el ser humano es inmenso, y al final, una obra genial como el Quijote en una mente genial como la de Cervantes, solo recoge ese mar inmenso que somos, somos todos los individuos de cualquier lugar del mundo. Al final el Quijote es un espejo, un espejo externo e interno que recoge lo que somos, lo que vamos siendo, lo que podríamos llegar a ser, etc. Por eso es una obra maestra siglo tras siglo.

Además el Quijote, hay que señalarlo entre tantos valores, es una obra, que sirve y es entendida por el pueblo y es entendida y tiene multitud de significados por los sectores de especialistas y expertos. Es una cosa curiosa que una obra reúna el interés de ambos parámetros de población, es decir, diga algo a todas los estratos sociales y colectivos e ideológicos…

5. Ya sé que UNESCO se debe escribir con mayúsculas, pero a mi me gusta más con minúsculas, y así lo hago porque así lo creo conveniente, a ver, si por ese supuesto error de caligrafía van a negar toda la posibilidad a este texto o idea o sugerencia o artículo.

6. No podemos negar que ciertamente si se puede incluir el Quijote, se deberían incluir otras grandes obras de todos los tiempos y de todas las culturas, como representativas de sus culturas o de gran riqueza para el entendimiento humano: Ramayana, Mahabharata, El Teatro de Shakespeare, La Divina Comedia, etc. Pero es obvio y evidente que nosotros estamos ahora defendiendo el Quijote, entre otras características porque es una obra que está incrustada de alguna manera en un pueblo, de forma esencial, en el pueblo hispánico, en el sentido amplio del término, y que está enclavada diríamos a multitud de ciudades, lugares, paisajes especialmente de la Mancha, y también enclaustrada en el alma, de muchas maneras y formas de una población viva, generación tras generación, especialmente en la Mancha y en el resto de la Península. Por tanto, con estos caracteres y otros, se podría intentar, sin negar otros proyectos que existen y están en curso conseguir este fin y esta finalidad de sea aprobada como bien inmaterial cultural de la humanidad…

7. A mi entender, por intentarlo, durante los próximos meses y años, no se pierde nada. En segundo lugar, se podría aunar en esta iniciativa multitud de entidades privadas y públicas, culturales y económicas e ideológicas y políticas y sindicales. Tercero, no creo que mantener este intento cueste demasiado dinero. Cuarto, no olvidemos que en el índice de desempleo de regiones de Europa, las cinco con más parados de Europa, las cinco son de España, y la quinta la Mancha. Por lo cual, todo intento o incentivo que se pueda realizar, al menos podría servir para intentar disminuir esa realidad que a tantas personas, de todas las edades, especialmente jóvenes y de primera edad adulta están atando al banco esclavo del no trabajo, con cadenas de desesperación, desengaño, sufrimiento, como un ajusticiado o galeote a una galera del siglo quince.

¡Ustedes tienen la palabra y los hechos!