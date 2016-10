El FS Talavera prueba su fortaleza ante el filial del Inter Movistar

Sábado, 8 octubre 2016

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 18:00 |

El Pabellón ‘Fundación Montemadrid’ escenario en su día de éxitos del Movistar Inter es hoy la pista de su equipo filial, que será el rival del Soliss Fútbol Sala Talavera este domingo 9 de octubre a partir de las 12:45 horas con motivo de la cuarta jornada liguera. Un rival incómodo para los talaveranos y como el propio Raúl Aceña define: Sabemos que es un partido difícil. Inter ha demostrado que es un equipo complicado y competitivo que a pesar de estar formado por chavales jóvenes tienen alguno de ellos cierta experiencia en entrenamientos con el primer equipo e incluso partidos. Vamos con la idea de intentar sumar de nuevo tres puntos aun sabiendo que el partido será complicado”.

El precedente entre ambos planteles es bastante cercano, tanto como que en el último test de pretemporada antes de arrancar la liga ambos equipos se verían las caras en el Primero de Mayo con motivo del IV Trofeo ‘Virgen del Prado’ el cual se decidió en favor del filial interista en los penaltis tras el 2-2 con el que terminó el tiempo reglamentario.

Evidentemente este será un partido totalmente diferente al de entonces. Y es que seguramente la intensidad, un factor clave en esta categoría para sacar los partidos adelante, se multiplicará enteros. Y es que en juego están los tres puntos y por parte de los cerámicos el seguir defendiendo el primer lugar de la general.

El conjunto blanquiazul es ahora mismo el único que cuenta sus tres partidos por victorias, pero ojo con este joven conjunto alcalaíno, que no quiere pasar las apreturas del curso pasado y que de momento lleva dos de tres y está ubicado en el cuarto lugar de la general de este Grupo IV de Segunda División ‘B’.

El plantel interista, que juega sus partidos como local en la localidad de Alcalá de Henares y no en Torrejón de Ardoz, como lo hace el primer equipo, se presenta con caras renovadas en su banquillo, asumiendo Alberto Riquer la parcela de técnico en sustitución de Ángel Valverde. En lo que al plantel se refiere, no hay muchas variaciones. Ha habido algún que otro cambio de piezas como la vuelta de Denis Rincón tras su cesión a Jumilla y algún que otro futbolista que ha subido de categoría. Por lo demás, serán jugadores a vigilar los Marquina, Crivi o Raya, entre otros.

Para este encuentro hay que destacar que la convocatoria de Raúl Aceña tendrá como baja segura a Óscar, quien no termina de recuperarse de su lesión y en el entreno de este jueves volvía a recaer, por lo que no estará de la partida. Por lo demás faltan todavía dos descartes que no se conocerán hasta último momento.