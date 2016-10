El Valdepeñas FS defiende el liderato ante el Tenerife en el Virgen de la Cabeza

Sábado, 8 octubre 2016

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES

El líder de Segunda División, FS Valdepeñas, recibe en casa a un Tenerife Iberia Toscal en el segundo encuentro de Liga del conjunto vinatero ante su afición. Los insulares vienen ganar su primer partido del año ante Prone Lugo tras las derrotas ante Naturpellet Segovia y Elche CF. Los de Leo Herrera cuentan en su plantilla con Joan Linares como máximo goleador del equipo quien tendrá en la figura de Ramón Vargas su homólogo en la zaga canaria.

El equipo del ex entrenador de Elche y que la pasada temporada formó parte del cuerpo técnico del Gran Canaria, ascendió a la categoría de plata tras la renuncia de su rival en los play off de ascenso a segunda, el equipo vizcaíno del Zierbena. Los isleños renacidos tras el extinto Uruguay Tenerife, regresan a la LNFS con el objetivo de quedarse. Con la continuación de gran parte del bloque de la pasada campaña y las principales incorporaciones de Guile (ex Betis), Ayose (ex Gran Canaria), Joseba (ex Zierbena) y Ramón Vargas, el onubense es otra de las perlas salidas de la factoría murciana de ElPozo y tras proclamarse campeón de España juvenil, con el mismo equipo que compitió en liga regular de División de Honor contra el juvenil valdepeñero la pasada temporada, recala en la isla con el objetivo de seguir creciendo en su carrera. Ramón, está siendo referencia en estas primeras jornadas, marcando tres tantos.

Mientras que el Massey Ferguson / Bodegas Fernando Castro F.S. Valdepeñas llega invicto y líder, tras su empate en tierras malagueñas y el pinchazo del filial blaugrana, el equipo azulón asume en esta jornada su condición de defender el puesto más alto de la categoría, de donde ni jugadores, ni club, ni afición, quieren moverse hasta el final de temporada, pero tendrá que ser trabajo de todos en seguir en la posición más alta de la tabla clasificatoria.