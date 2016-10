José Luis Muñoz de Baena cierra las I Jornadas de Derechos Humanos en el cine español

Sábado, 8 octubre 2016

Quintanar de la Orden

“Los derechos humanos y la Transición política en el cine español de esa época” ha sido la última de las conferencias que se han ofrecido en el Centro Cívico “Príncipe de Asturias” dentro de las Jornadas de Derechos Humanos en el cine español. José Luis Muñoz de Baena Simón, doctor en Derecho y Profesor Titular del Departamento de Filosofía jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED fue el encargado de hablar de este tema.

José Luis Muñoz explicaba que la Transición no ha sido la mejor época de cine español pero analizando las películas que se hicieron en esta época sobre temas típicos de la transición, José Luis Muñoz afirmaba que se vislumbra “un cine que a pesar de ser tan poco comprometido desde el puntos de vista político anticipó muchas de las interpretaciones sobre los derechos que han venido después”.

Tal y como explicaba el conferenciante, en esta época es muy difícil encontrar una reflexión política explícita, sobre los grandes problemas políticos y, sin embargo, sí existía un cine muy social como el cine de quinquis.

José Luis se detuvo especialmente en los derechos políticos que comenzaron a aparecer tras la Constitución del 78 con una serie de cortes de películas que se pudieron visionar y que mostraban “lo apasionante que resulta ver un país que aún no tenía cultura política por aquel entonces”. Así, por ejemplo, en la película “Votad votad malditos” se ve como una serie de personas van a votar por no hacer otra cosa. “Si analizas esta película en la actualidad, decía José Luis, más aún con la situación política que tenemos, resulta impresionante ver cómo oscilamos entre los extremos de una cultura política inexistente porque el franquismo no había permitido que existiera; y otra totalmente desengañada porque ya se ha ejercido y ha producido cierta decepción”.

También es de destacar la proyección de una escena final de “Solos en la madrugada” en la que José Sacristán viene a decir que hay que hacer algo con “la libertad” siendo uno de los pocos discursos políticos que se hicieron en cine en aquella época. Este mismo discurso a su vez, demuestra la ausencia de esa cultura política, porque la gente no había descubierto lo que significaba la libertad.

Con la proyección y el análisis de diferentes fragmentos de las películas de la transición, Muñoz de Baena decía que “uno aprende a ver las películas de una manera diferente”. En ese sentido, aseguraba que “algunas películas te dan una cierta visión amarga ya desde el principio de la Democracia y nos demuestran que al final, muy probablemente, acabemos siendo escépticos antes de los que nosotros pensamos”.

En esta última sesión, José Luis Muñoz estuvo acompañado por el presidente del cineclub, Juan Antonio Gómez, así como por el concejal de Cultura, José Ángel Escudero; el concejal de Agricultura, José María Viller; y la concejala de Bienestar Social, Piedad Heras.

Tras esta penúltima sesión, el viernes las Jornadas llegaban a su fin con la proyección de la película “El inquilino” de José Antonio Nieves Conde en la que los asistentes pudieron disfrutar de los dos finales que si hicieron para la misma. Tras su proyección hubo un coloquio posterior con el público en el que participó también José Luis Muñoz de Baena y Juan Antonio Gómez.