Joe Lynn Turner actúa este domingo en Madrid

Sábado, 8 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Después, ya en solitario con Dynazty como banda invitada, Joe Lynn Turner actuará en Pamplona (8 de octubre en Totem), Madrid (9 de octubre en Changó), Santiago de Compostela (11 de octubre en Capitol) y Oviedo (12 de octubre en Sir Lauren's).

Joe Lynn Turner es uno de los vocalistas más importantes de la historia, no sólo del hard rock y el AOR sino de la música en general. Además de su contribución a la historia del rock, como cantante en diferentes períodos de grupos imprescindibles como Rainbow, Deep Purple o Yngwie Malmsteen, ha desarrollado una longeva carrera en solitario.

Joseph Arthur Mark Linquito, su nombre de nacimiento, nació en 1951 en New Jersey (EEUU) y es un vocalista elegante y particular donde los haya, con ese tono cálido, preciosista y a la vez tan particular que todos conocemos y recordamos de clásicos como I surrender, King of dreams, Heaven tonite, Street of dreams, Death alley driver, Spotlight kid, Rescue you y tantos otros.