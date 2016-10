Más de 300 veterinarios celebran su patrón entre homenajes y donaciones

Sábado, 8 octubre 2016

A los cristianos perseguidos en Oriente

Toledo | ELDIAdigital.es

El Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, presidido por Luis Alberto García Alía, celebraba ayer viernes su Patrón, San Francisco de Asís, en una velada social que tuvo lugar en Talavera de la Reina, congregando a más de 300 profesionales de la veterinaria.

Guardianes de la biodiversidad

En un clima de hermandad y rigor profesional que puso en valor este año el papel del veterinario en el mantenimiento de la red vital y los trabajos científicos y profesionales llevados a cabo por los veterinarios para el mantenimiento y equilibrio de la biodiversidad, el Colegio entregó reconocimientos a veterinarios “singulares” por su trabajo desarrollado en áreas como la recuperación de la raza de perro carea castellano manchego y la gallina pintarazada, en esta ocasión para Juan José Mateos Fernández y Federico Casillas Santos; reconocimiento por la recuperación a la raza ovina talaverana a Pablo del Guayo Castiella y a Gabriel López-Colina Gómez y por último a consultora internacional en esta materia, Beatriz Rubio Pargaña, por su vocación y especialización en la salud y cuidado de las abejas

Presidente de Honor del Colegio

Por otro lado, el Colegio nombró presidente del Honor del Colegio Oficial de Veterinarios al toledano Santiago Medina Díaz-Marta, por su impagable trayectoria profesional para la profesión, nieto además del fundador de esta institución toledana. Santiago Medina Díaz-Marta, quien ha donado su biblioteca de más de 200 volúmenes al colegio, en un emotivo discurso instó a los jóvenes veterinarios a “ser ahora vosotros los responsables de mantener esta llama encendida que vela por la salud pública y por la biodiversidad”.

También se puso en valor y reconoció la trayectoria profesional de Pablo García Ramos, nombrado Veterinario Honorífico, que este mismo año se jubilaba junto a Francisco Javier de León Sardinero y Carlos Vicente Sánchez.

Nuevos colegiados

Tradicional también es otorgar por parte de la Institución Colegial la insignia del Colegio a los recién licenciados, que en esta ocasión fueron 19 nuevos compañeros, destacando por su expediente académico Beatriz Gutiérrez Hernández, quien continuará estudiando con el apoyo económico del Colegio, además de estar exenta de su pago de la cuota colegial, por sus éxitos académicos.

Donación para los cristianos perseguidos

El presidente del Colegio, Luis Alberto García Alía, no quiso despedir la velada sin antes poner en valor el altruismo y compromiso con la sociedad que desde el colectivo veterinario, año tras año, se lleva a cabo, en esta ocasión para apoyar, mitigar y ayudar a los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Concretamente, se donó un talón a una parroquia talaverana cuyos esfuerzos se están destinando en una iglesia de Egipto en el promoción y defensa de la mujer.

Autoridades

Todo ello, se llevó a cabo en un emotivo acto al que no faltaron los representantes de los distintos colegios sanitarios de Toledo, Enfermería, Médicos y Farmacia, así como numerosas autoridades y patrocinadores del evento, entre otros, Caja Rural Castilla-La Mancha, AMA, Previsión Sanitaria, Felix Can, el teniente alcalde de Talavera, Arturo Castillo Pinero; el vicario episcopal de Talavera de la Reina, Felipe García Díaz-Guerra; el vice-consejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo; el director provincial de Agricultura, Manuel Martín Aparicio; responsables de la Guardia Civil y Policía Nacional; el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste Yordán; la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto González; el director territorial de Caja Rural Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, etc.