ESCAPARATE Y TRASTIENDA (UNA IU PARA UNA NUEVA REGIÓN)

Sábado, 8 octubre 2016

OPINIÓN | ELDIAdigital.es

Tres son, al menos, los pilares sobre los que aspiramos se asienten las políticas para Izquierda Unida en Castilla-La Mancha y que son los que nos definen como lo que queremos ser: un movimiento político y social que aglutine a la sociedad bajo un paraguas de propuestas reales y coherentes que sitúen la defensa de los servicios públicos, el empleo de calidad y conflicto social en el centro del debate de nuestra región.



Este es nuestro modelo social y político y es por el que luchamos, aún a sabiendas que no siempre es popular, porque arremete contra los poderes que nos han traído hasta aquí, porque pretende romper con el actual modelo democrático que conocemos y que queremos superar.



Creemos que los modelos sociales a los que aspiramos es lo que nos diferencia a los partidos políticos.

Esta semana hemos asistido al Debate del Estado de la Región en el que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha deberíamos haber sido conscientes de nuestra realidad y en la que la que se debieron plantear las iniciativas reales para atajar los muchos problemas que hoy seguimos teniendo la mayoría social de esta región.



Pero hemos asistido, no al debate de la región, sino a un espectáculo político en la que el Presidente García-Page nos ha contado cómo le gustaría que estuviera la Región en la que vivimos, es decir: un escaparate.



Cuando hablamos de modelos, inevitablemente debemos hablar de alternativas, y ahí nos hemos encontrado con un gobierno regional que, a pesar de presentar más de 70 propuestas para el futuro, son propuestas que cualquier otro partido podría firmar debajo.



¿Acaso no nos imaginamos al PP diciendo que quiere una educación y sanidad de calidad, trabajo y salarios dignos, garantizar la dependencia, o que las familias no sufran desahucios energéticos y de suministro o vivienda?



Por este ejercicio de imaginación y que en la práctica es realidad, podemos asegurar que debajo de las más de 70 propuestas del PSOE podría haber firmado también el PP. No nos ha gustado el Debate ni las propuestas.

Entre otras cosas:



• Se plantea maquillar la LOMCE, pero el actual gobierno regional no deja de financiar los centros privados – concertados desde donde se adoctrina sin pudor con las consignas segregadoras de esta ley, por no hablar de mejorar más las ratios a niveles anteriores al 2012, precariedad del empleo de los docentes, barracones, libros, transporte, etc.

• Se asegura que vamos a tener una oferta de empleo público de 1.000 nuevos puestos para el servicio sanitario, aun sabiendo que si no cambian las leyes estatales será imposible hacerlo (esas leyes estatales que se podrían haber cambiado desde un gobierno de progreso cercenado con el golpe de estado oligárquico en el PSOE que va a permitir, previsiblemente, el gobierno de Rajoy con una “abstención técnica”).

Además, debemos recordar que estos días el SESCAM ha mandado a los hospitales de nuestro sistema de salud una circular de fecha de 29 de septiembre en la que se debían "extremar las medidas de contención de los gastos de personal que no sean estrictamente necesarios”, haciendo que las contrataciones queden paralizadas hasta el 2017.

El desarrollo del derecho a la Sanidad para nosotros NO es un gasto, sino una INVERSIÓN;

• Se nos habla de la injusticia de los desahucios, pero obvian las propuestas reales que tienen las comunidades autónomas para evitarlos imponiendo sanciones a las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos y personas jurídicas, o creando un “Banco Bueno” que asegure que no habrá ninguna familia sin vivienda, ni una vivienda sin familia desde la propia administración, como ya propuso IU en Andalucía y no quiso creer Susana Díaz.

• Se nos cuenta cuánto se ha avanzado en materia de Dependencia, sin escuchar a la Plataforma que asegura que existen 24.007 dependientes abandonados, sin atender, a pesar de tener el derecho reconocido, o que hay cuidadores familiares que han perdido ya 3.000 prestaciones en solo 15 meses de legislatura.

• Se nos cuenta que vamos a disfrutar de un Plan de Garantía de Rentas que estará vinculado al trabajo, sin entender la realidad regional que, incluso su Plan Extraordinario de Empleo, ha provocado que no cobren el Salario Mínimo Interprofesional, o que cobren por debajo de los convenio colectivos de donde trabajan, potenciando la rebaja de los salarios, además de ser demasiadas las personas que no acceden al mundo del trabajo y que quedarán fuera de esta acción de gobierno.

• Se dice que se lucha contra la exclusión social asegurando suministros básicos esenciales a quien lo necesite, pero no se legisla para garantizar que se eviten esos desahucios sociales.

De la Cultura, que no fue ni nombrada, de los Transportes, como elementos vertebradores de la sociedad, de las políticas agrarias, que eliminen los criterios de reparto de la PAC que aseguran los ingresos a los grandes propietarios sin contar con nuevas propuestas de agricultura ecológica ni con la red del mercado que las sustente: ni se habló.



Podríamos enumerar más de 70 olvidos que se quedan en nuestra trastienda, frente a sus 70 ofertas puestas en el escaparate.



Pero resulta, igualmente lamentable, escuchar al Presidente Regional García-Page lamentarse de que el Tribunal Constitucional ha paralizado la Ley de las 35 horas, o que se ha suspendido la oferta de empleo para más de 700 sanitarios, ya que en ambos casos ha sido por las leyes antisociales del Gobierno Central del PP. Leyes estatales que se podrían haber cambiado desde un gobierno de progreso cercenado con el golpe de estado oligárquico en el PSOE que va a permitir, previsiblemente, otros cuatro años de gobierno de Rajoy con una “abstención técnica”.



No es tiempo de quimeras a sabiendas que son poco viables, anuncios de proyectos que se van a realizar en caso de que otras administraciones lo permitan o modelos sociales que valen para todos los partidos políticos.

Audacia y valentía en las propuestas; eso es lo que nos diferencia y lo que nos debe hacer creíbles; y no anuncios que suscribirían los mismos que nos han traído hasta aquí.



Esta semana hemos visto el escaparate que el presidente regional nos ha querido enseñar, pero nosotros creemos que lo que queda en la trastienda es lo suficientemente relevante como para afirmar que la sociedad debe conocer nuestra alternativa desde la Izquierda, y no desde intenciones que ya han sido tumbadas.