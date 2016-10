NO ME IRÉ DE AQUÍ SIN TU CABEZA (Lorenzo Sentenac)

Domingo, 9 octubre 2016

ELDIAdigital.es

"No me iré de aquí sin tu cabeza" dicen que dijo Susana la costurera a Pedro el Bautista, la noche de los cuchillos largos.

Y efectivamente, se fue de Ferraz con la cabeza del Bautista debajo del brazo, y sin la suya propia sobre los hombros.



Coser lo que se dice coser, no ha cosido mucho, pero vaya degollina.



Subamos de nivel, que a mí la violencia, aunque sea orgánica, me causa repelús.

Dentro de la secuencia precipitada de hechos sorprendentes que acabamos de vivir (el golpe en el PSOE para abortar en flor una incipiente democracia interna), hay una circunstancia que quizás ha pasado desapercibida a casi todos, y es que el PSOE no sólo ha rescatado a Rajoy, sino también y de paso ha salvado al otro puntal de la derecha económica de nuestro país, a un C's que estaba de capa caída tras los últimos batacazos electorales.



De hecho, C's estaba a punto de hacer mutis por el foro por los mismos hechos que ahora protagoniza el PSOE: mezclarse y confundirse en exceso, en peligrosa promiscuidad, con el PP de Rajoy, amiguito del alma de Bárcenas (y viceversa).

Los amigos de mis amigos son mis amigos.



Dicho en pocas palabras: tras la inspirada maniobra del sábado negro de Ferraz, tenemos derecha para dar y tomar, a diestro y siniestro, de la de antes y de la de ahora, y para mucho, mucho tiempo.



El sueño de Merkel y el IBEX hecho realidad, no por un golpe de suerte, sino por un golpe de mano.

Ese es nuestro futuro: el que Merkel y el IBEX nos quieran conceder tras su victoria final.



Y como ya nos habían recortado, no sólo la libertad, la soberanía, y la Constitución, sino hasta el mismo hueso, y paralizado hasta casi rozar la catatonia incivil (cosas del austericidio), sólo queda ahora enterrar el cadáver de un país hecho unos zorros, que fue libre y soberano en otro tiempo, no sin aprovechar antes al personal de derribo, como mano de obra barata.



Es decir, tras largos y tediosos meses de farsa y espejismo, de vano y engañoso enredo, hoy despertamos tal como estábamos al principio y sin habernos movido del sitio:



Nuevos recortes (o más duros) y renovadas estafas (con su multa incluida) nos esperan. Y esta vez sustentadas y respaldadas por la "Gran coalición": PP, PSOE y C's, el "partido único" del totalitarismo planetario.

Con su pan se lo coman su coworking de dineros sucios. ¡Vaya tropa de socios!

Lo de la multa de Bruselas ya es para nota. O sea que otros, muy conocidos, cometen la estafa, y los ciudadanos en comandita la tienen que pagar. Y si no pagan a tiempo, multa.



Fíjense como será de fiable el PP como socio (más allá de que destruyera a martillazos los discos duros de Bárcenas y ahora intente invalidar el juicio de la Gürtel y las tarjetas black), que ha pasado en un pispas, gracias a los cerebros del golpe, de implorar que se le pusieran -para la investidura- condiciones salvables, de pega y puro trámite (tal cual se las pone C's), a imponer las suyas propias, y estas de verdad, a los pardillos postulantes del PSOE.



Pero al final, la GÜRTEL y los ERE pactarán. Harán coworking con mucho branding y un toquecito de pedagogía, y a otra cosa mariposa.



Dos terceras partes de los españoles –que ya no están para canciones infantiles ni primeras letras-no quieren a Rajoy como presidente ni siquiera en bocata de pedagogía, ni aceptan más recortes de derechos para sufragar una estafa descomunal que se perpetúa sin remedio ni horizonte previsto.



Dado que hemos vuelto al punto de partida:

¿Se levantaran de nuevo los españoles, como lo hicieron entonces, pancarta en ristre, para la manifestación de cada día, o definitivamente se doblegaran a su triste condición?



Esa es la cuestión.