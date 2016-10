La soledad de Jesús y las nuestras

Domingo, 9 octubre 2016

BLOGS | Vicente Langreo

Son comunes finitud, desamparo, desvalimiento, insatisfacción, imposibilidad de comunicación íntima y la conciencia dolorida compañera del hombre, al cuestionarse a si mismo. Esto no lo experimenta los animales, el hombre ha buscado la respuesta en la naturaleza, en la cultura y en un panteísmo excluyente del Dios, en otras religiones o Cristo, como hacemos los cristianos. Hoy la naturaleza y Dios han perdido su sacralizad y se buscan en la ciencia y la tecnología, o en las ideas. Pero ante la muerte el drama del ateismo no tiene respuesta La gran posibilidad está en la realidad histórica de Cristo, que compartiendo nuestra condición humana, nos desvela los misterios del mundo, del hombre y de Dios (GS.22). En nuestros días el marxismo, economismo, globalización y el desarrollo tecnológico, el individualismo y la libertad, que hunde la moralidad, no dan solución a los anhelos de eternidad y salvación que el hombre tiene. Necesitamos apoyarnos en la gracia de una certeza. Y esta es la oferta de Jesucristo el Hijo de Dios. En el mundo se generan nuevas esperanzas, suplantadas por otras hasta la plenitud que se encuentra en Dios, por quien y para quien hemos sido creados.



La figura de Jesús única en el mundo, anunciada por los profetas y manifestado de forma desconcertante, aparece en pobreza y debilidad, sin alardes de poderes ni sabiduría terrena, en su condición de Hijo de Dios encarnado, persona divina y con naturalezas divina y humana. Y esto hace que los teólogos pregunten por la conciencia, la subjetividad y la compatibilidad de su soledad entre la visión de Dios y la realidad de los dolores y sufrimientos humanos. La razón humana no puede comprender los misterios de Dios Pero la hostilidad y los rechazos, el drama de la pasión desde la traición de Judas, el pueblo que pide su muerte y el “por qué me has abandonado” es un misterio que revela la inmensidad del amor de Dios a la humanidad. Ciertamente en relación con la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de sumisión, no parte de terminología filosófica ni precomprensión humana, sino desde la fe: “Cristo es el Hijo de Dios vivo” Comisión Teológica Internacional” (Documento, a. 1985)



Con esta luz y estos criterios elabora cuatro proposiciones que despliegan la conciencia que Jesús tenía de servidor, enviado e Hijo único de Dios. I) La conciencia de su misión como anunciador del Reino de Dios a los pobres, vencido y vencedor con el don de su vida para la muchedumbre. II) La conciencia del destino universal de su propuesta salvífica y de suscitar una comunidad (la Iglesia) que prologara su encargo y autoridad. III) La conciencia de que la significación universal de que su redención era para todos los hombres. IV) Teología, salvación, eclesiología y antropología, son el contenido de cuatro grades afirmaciones: Jesús fue consciente de ser el Hijo único de Dios, el salvador del mundo y de suscitar una Iglesia, y de estar enviado por el Padre y de morir con amorosa libertad para salvar a cada hombre. Por eso en Cristo hay tres lecturas de su soledad: 1) La de hombre, 2) La de Dios encarnado y 3) Y la del redentor, que asume, conoce y padece todo lo que el pecado del mundo implica ya que tiene que destruirlo dentro de de él. Habría sido una farsa sin la seriedad y la libertad del hombre que el pecado ha invertido negando al creador. Cristo libremente libera y exculpa al hombre de todo inhumano y anti-divino.



Así podemos afrontar los misterios de Cristo según el Evangelio y las profecías Ese Jesús-Cristo-Nuestro Señor que celebramos en la liturgia, es la primera y novísima creación, cuya historia debemos revivir, viene desde de atrás y va más adelante que nosotros. Su conciencia se extiende a lo que le precede, el Padre y hacia lo que le sigue, el Espíritu Santo, funda la creación y su misión en la historia y su misión en la historia funda la re-.creación o redención. En él tenemos ley, modelo, promesa y sentido, para vivir y esperar en cada tiempo y circunstancia.