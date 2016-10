El misterio y la soledad del hombre

Lunes, 10 octubre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Domingo, 9 octubre 2016 12:46 |

Encontramos estas realidades. Anhelo infinito y las miserias que nos recuerda la muerte y la nada. Hay experiencias de soledad negativa: enfermedad, vejez, pobreza, fracaso, exclusión, abandono de familiares y amigos en los que pusimos confianza. La soledad es algo propio del hombre que busca: comunión personal, apertura y donación recíproca. Dios está por encima por ser el Misterio trinitario y los animales están por debajo del hombre, cohabitan y buscan el acompañamiento para procrear o defenderse. La soledad humana está como ante la divina compañía y la autonomía personal de nuestro ser. Entre ellas se sitúa el hombre. Y las posibilidades son la transparencia divina, gracias a la conciencia, o quedarse en la placidez como los animales. Nos diferencian la conciencia y la responsabilidad. En la soledad el hombre- fruto del amor y necesita compañía- debe responder al misterio con sus posibilidades.



La soledad humana tiene tres referencias: cosas materiales, el prójimo y Dios. El hombre es naturaleza, sometido a impulsos primordiales y posteriores para subsistir. Pero con su proyecto de libertad vive ante el rostro del prójimo, redoble de su yo, que no puede desconocer ni eliminar. Su identidad, soldada con otro ser, hace que la faz, la mirada y la palabra del otro, suscitan la compañía y a la vez la soledad del hombre, al descubrirse diferente y también llamado. Y la tercera eferencia es el Absoluto, que se refleja llenando y desbordando la realidad finita, arrastrando los deseos humanos hasta el borde, reducir sus pretensiones al límite, responsabilizar al hombre de su prójimo y llamar a cada uno por su nombre. Así el ser humano reducido a su pequeñez, descubre como necesarias y gratuitas la realidad del prójimo y el Misterio de Dios. Según los antiguos, el hombre es racional, social y mortal. Está religado y no puede humanizarse sin el acogimiento de cuanto le precede: la lengua, signos, tradición, memoria, arte y ciencia.. No es iniciador de la historia. No somos monjes de nacimiento.



La vida monástica y consagrada, la política, el matrimonio o la virginidad son opciones libres. La soledad es lo que distancia o aproxima para relacionarse con las cosas y con el prójimo, saca del aislamiento, abre a él y capta el amor y el servicio a Dios. Todo hombre por la gracia capta algo de Dios, Hay un “saber primordial” desde al que se capta qué es ser hombre y percibiendo en alguna ocasión el rumor de Dios y como palabra amiga, para acogerlo y responderle. Todos los hombres pueden saber de la realidad de Dios, pero pueden no atender y no darse tiempo para discernirlo como la realidad máxima, desde la indiferencia o la negación. Su soledad limita así con las posibilidades necesidades del hombre.



Nada hay comparable con esta soledad que abruma, cuando necesita acogida y ser alumbrada su oscuridad. La soledad es el quicio de la libertad y del encuentro con Dios y de su reconocimiento. “Quien no está nunca en soledad no será religioso” Ortega y Gasset subraya la conexión entre soledad e historia del cristianismo.” Ya Aristóteles derivó la convicción de la existencia de Dios, del poder inspirado en el alma…y el ver el cielo estrellado.” Hay una intrínseca ordenación de Dios al hombre y del hombre a Dios” Desarraigado el hombre del mundo, ya no le queda más que Dios que le sale al encuentro”(revelación) quedan dos soledades, la del hombre que llega a ser Dios y la de Dios que llega a existir como hombre”(encarnación) La vida y el Evangelio de Cristo

Frente a la soledad negativa, nadie en la historia ha suscitado tanta compañía como Jesús a lo largo de los siglos, ni su nombre ha acompañado en gran medida a los humanos como bendición y promesa creando comunión y comunidades. La Iglesia resulta de esa compañía de Dios con los hombres iniciada en la Encarnación del Hijo y la venida del Espíritu Santo. Su misión es acompañar a las personas para vivir la comunión de la Iglesia y de sus instituciones.