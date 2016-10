Enseñanza religiosa y la Iglesia

Miércoles, 12 octubre 2016

BLOGS | Vicente Langreo Domingo, 9 octubre 2016 12:48 |

A través de muchos siglos, civilizaciones y culturas desarrollaron: experiencias, conocimientos racionales y especulativos, creencias y tradiciones. El Cristianismo y la Iglesia comienzan la propagación del acontecimiento de Cristo, lo testimoniándolo con la fe y lo iluminaban con experiencia de salvación y “nacimiento del Hombre nuevo.” Desvelaban “el misterio de Dios, del hombre y del mundo ofreciendo esperanza y sentido a la humanidad.

La Iglesia animada por el Espíritu Santo, afirmaba su identidad en dialogo, purificando las idolatrías y degradaciones morales del paganismo, con el testimonio de sus mártires y de Santos Padres, a la cultura grecolatina y a la tradición judaica, hasta hacer posible la superación y purificación aquellas culturas y religiones. Así se daba a Europa una nueva dimensión de universalidad, desplegada tras la caída del Imperio Romano. Y lo trasformó en la Cristiandad persistente. Más aún los Monjes, las Universidades y los Misioneros, fueron protagonistas de una Europa, evangelizada cuya referencia el mundo no puede olvidar ni infravalorar.“En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en la luz del Verbo Encarnado”(GS.22)



La conciencia es el núcleo más íntimo el hombre, donde se siente a solas con Dios, pero la religiosidad no se vive en soledad, los hombres se sienten subordinados a Él, y si se apartan se dañan a sí mismos, a los demás y a la creación, e impiden llegar a su plenitud relacionada con la afirmación de la espiritualidad e inmortalidad del alma: la verdad más profunda después de Dios (GS.13 y 14) Pero no son lo mismo conciencia psicológica y conciencia moral, ésta valora y advierte el bien y mal. La específicamente cristiana es única, entraña la acogida del conocimiento de salvación, con gozo, paz y en libertad creadora: la verdad de Dios que nos obliga, pero no nos coacciona. Así la fe cristiana es gracia que nos edifica con las virtudes y siendo la mayor la caridad.



La comunidad humana y la sociedad actual, diseñadas por Dios con capacidad receptiva para comunicarse, en orden a lograr el bien y la salvación, tienen como su ley máxima “Amar a Dios y al prójimo como a si mismo.” La vida personal y social son vocación al diálogo, con reciprocidad, interdependencia, universalización progresiva, perfección y santificación; y todo desde la conciencia, la dignidad de las personas y la superioridad sobre las cosas. El desarrollo debe fundarse en la verdad, en la justicia y en el amor. La ciencia, la técnica y las realidades terrestres tienen su legítima autonomía y leyes propias- eso no quiere decir que las cosas no dependan de Dios – pero la actividad humana está corrompida y con frecuencia se anteponen al hombre otros intereses.



El Vaticano II señala “el urgente deber de la educación” en la juventud, desde la verdad, la libertad, la dignidad personal, la justicia y el amor; no separados de la ley divina ni de la salvación como meta. La familia hoy sufre dificultades..La Iglesia debe anunciar la salvación, cuidar a bautizados y llamar a no creyentes o alejados. “Enseñar a otro la verdad, es la mejor forma de amar” Los niños y adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar los valores morales, y a conocer y amar a Dios” Los padres como los primeros educadores, deben gozar de libertad para elegir esuelas. Y al Estado debe evitar el monopolio escolar, cumplir su función subsidiaria y distribuir bien los recursos necesarios. Educar es poner en camino, acompañar y conducir, con una idea clara de la finalidad de la vida. La relación entre Fe, Evangelio y Cultura tiene dificultades. Hay que armonizar tres referencias: ciencias y tecnología, razón y filosofía con historia y teología (creencias) En esta sociedad deshumanizada y desorientada, el cuidado del alma está en el ser de Europa. El alma es la razón que desea y ama, su clave amar. Si se niega el alma no hay educación, sino amaestramiento. Confinar la Iglesia a lo privado en este campo, es despreciar bienes eternos y renunciar a mejorar el mundo, y dar a “Dios y al Cesar” lo que es suyo.