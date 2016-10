Molina afirma que el jueves escuchará lo que Page tenga que decir sobre los "incumplimientos" del acuerdo

Domingo, 9 octubre 2016

En declaraciones a los medios previas al inicio de la jornada informativa 'Vamos' de Podemos que ha tenido lugar en Talavera de la Reina (Toledo), Molina ha explicado a preguntas de los periodistas que lo que espera de la reunión del jueves es "escuchar" al presidente lo que tiene que decir sobre los "incumplimientos" tanto en plazo como en contenido, que han llevado a una situación que, según ha dicho, "no era buscada" por Podemos.

En este sentido, ha mantenido que una vez que García-Page haga su "análisis" de la situación en la que se encuentran, podrán "seguir reflexionando" sobre el futuro, ya que considera que es "muy malo" tomar decisiones de futuro cuando "no se ha hecho un buen análisis de lo pasado y lo acontecido".



UN PROBLEMA DE POLÍTICAS Y NO DE SIGLAS

Por ello, ha reiterado que el problema en Castilla-La Mancha "no es ni de acuerdos, ni de siglas ni de nombres, sino de políticas", por lo que ha añadido además que no han venido a hacer presidente a García-Page porque tenga "un nombre y unas siglas".

A este respecto, Molina ha insistido que se pretendía fomentar una serie de políticas que "estaban escritas y firmadas en ese acuerdo", por lo que "si se cumplen obviamente siempre estaremos en esa pelea". "Pero sólo firmar acuerdos que se conviertan en papel mojado, no es una opción", ha señalado.

En referencia a las peticiones que realizará al presidente, Molina ha precisado que no va a la reunión con ninguna "petición ni reclamación" para el presidente, "salvo su análisis", y ha dicho que "no hay una hoja de ruta porque no hay análisis hecho".



ABSTENCIÓN

Sobre las declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, insinuando que si el PSOE se abstiene en la investidura de Mariano Rajoy, caerían los gobiernos autonómicos, Molina ha opinado que una política del PP en el Gobierno central "va a hacer muy difícil que en las regiones podamos llevar políticas de otro signo".

"Las políticas del PP han sido lesivas para la ciudadanía y sería casi extraño que se permita gobernar al PP, mientras que en Castilla-La Mancha queramos hacer políticas para la gente, de cambio y de progreso", ha concluido.