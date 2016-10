El PP pedirá la comparecencia de Page ante la "gravedad" de los "recortes" en Sanidad

Domingo, 9 octubre 2016

Según Riolobos, "queremos que Page dé explicaciones en el Parlamento regional sobre los brutales recortes que está haciendo en el ámbito sanitario y por qué ha prohibido expresamente la contratación de personal", ha informado el PP en nota de prensa.

Riolobos asegura que, según ha informado un medio de comunicación nacional, "Page ha empezado a comunicar estos recortes y dando instrucciones a los gerentes de los hospitales para que no contraten a ningún profesional hasta finales de este año y que no se cubran ausencias por vacaciones o bajas por enfermedad, casi insinuando que los profesionales no pueden o no deben coger vacaciones o los días que les correspondan por ley".

Así, ha remarcado que "esto es algo que no ha pasado nunca en Castilla-La Mancha y que, desde luego, es muy preocupante para la salud de los todos los ciudadanos de la región", porque se pone de manifiesto que "no hay dinero para la sanidad regional y, por tanto, se van a tener que poner en marcha recortes importantes que afectan al personal y afectarán sin duda a la salud de los castellano-manchegos".

En este sentido, Riolobos ha preguntado "en qué se gasta Page el dinero que debería invertir en la Sanidad pública de Castilla-La Mancha: en clínicas privadas, en contratar ex altos cargos del PSOE en Geacam o en enchufismos, como el de su cuñado".



DIMISIONES Y QUEJAS

Además, Riolobos ha alertado de las "quejas y denuncias" públicas que los usuarios y los profesionales de la Sanidad pública están realizando "debido a las medidas que está adoptando Page en este ámbito".

En concreto, se ha referido a la carta que se ha publicado de una enfermera que critica al PSOE "por abandonar a su suerte a cientos de ciudadanos que trágicamente suman un dígito más en las listas de espera sanitarias; abandonar a su suerte a cientos de pacientes que infelizmente ocupan una cama de hospital; y por abandonar a su suerte a cientos de sanitarios que miserablemente dependen cada día de una llamada telefónica que les ofrezca un futuro laboral".