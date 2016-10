Javier Muñoz y Ana Isabel Calderón vencieron en la I Carrera de Trail de Nerpio

Martes, 11 octubre 2016

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 17:05 |

La doble cita de atletismo y trail celebrada en la mañana del domingo en Nerpio se resolvió con un rotundo éxito y una más que aceptable cifra de participación, con más de 300 atletas en la línea de salida. A todo ello hay que sumarle una mañana fantástica en el aspecto climatológico, con un sol radiante que iluminó de forma especial los bellos paisajes de Nerpio en este otoño que no termina de aparecer.

A las 10:00 de la mañana comenzaba la I Carrera de Trail, una prueba con 16.000 metros de distancia y más de 800 metros de desnivel positivo acumulado, con algunos sectores muy técnicos que obligaban a la máxima prudencia. Quizá los ritmos de carrera fueron los más lentos que se han marcado a lo largo del año, pero es que el trail de Nerpio fue muy exigente también en lo físico y con un calor excesivo para la época del año en la que nos encontramos. En categoría masculina no hubo sorpresas y venció Javier Muñoz (Alatoz Wellness) una semana más, siendo ya el campeón virtual de este II Circuito de Trail. En mujeres, Ana Isabel Calderón (Ea Trail) se adjudicó su primera victoria, por delante de Carmen López (Hellín) y Mª Carmen González (El Pinar de Villarrobledo), auque esta última se encuentra a un paso de renovar su título de campeona del Circuito. Todavía restan tres pruebas para finalizar este II Circuito de Trail organizado por la Diputación de Albacete: Villaverde del Guadalimar (martes 1 de noviembre), Ayna (domingo 20 de noviembre) y Socovos (domingo 4 de diciembre).

A las 11:30 horas daba comienzo la IV Carrera Popular de Nerpio, con una distancia de 11.600 metros utilizando un trazado similar a ediciones anteriores, remontando el río Taibilla hasta el popular nogal centenario conocido como Plantón del Covacho. Jesús Ángel Rodríguez (C. P. Atletas Rodenses) y Pedro Amores (C. A. Albacete-Diputación) fueron los primeros en meta, recortando así algo de distancia con el líder José Agustín Valiente (27 de Agosto de Madrigueras) que no corrió en Nerpio. En categoría femenina no hubo sorpresas y venció María Elena Ruiz Nieva por tercer año consecutivo. Elena ya suma diez triunfos este XVI Circuito Provincial de Carreras Populares, pues previamente había ganado en Elche de la Sierra, Molinicos, Almansa, Tobarra, El Salobral, Tarazona de la Mancha, Pozo Cañada, Chinchilla de Montearagón y Hoya Gonzalo, y se queda muy cerca de las 12 victorias conseguidas por Gelen Muñoz.

La noticia desgraciada de la jornada la ofreció Carlos García Moreno (San Blas Elche de la Sierra), lesionado durante la semana por un accidente laboral que le impidió estar en Nerpio, de forma que se pierde su primera carrera del año. Así las cosas, ahora sólo quedan diez atletas con opciones de acceder al “Premio a la fidelidad doctor Samuel Andújar”: Anastasio Pérez (Villamalea), Luis Carlos Morcillo (Independiente), José Andrés Checa (San Clemente), Juan José Rubio (La Gineta), Damián Valverde (Chinchilla), Manuel García (Don Quijote), Emilio Leal (Madrigueras), Juan Miguel Rodríguez (Villamalea), Sebastián Gómez (Dosquince) y Eugenio Reig (Villamalea).