Una alumna de Azuqueca viaja al CERN de Ginebra como una de los cuatro ganadores del Desafío STEM

Lunes, 10 octubre 2016

Educación

Guadalajara | El Día

Durante la visita, los alumnos han conocido de primera mano, junto al físico Javier Santaolalla, el trabajo de varios científicos nacionales e internacionales que actualmente desarrollan su actividad profesional en el centro o han participado en algunos de los descubrimientos a los que ha llegado esta organización europea fundada en 1954 y que, entre otros logros, ha hecho posible la confirmación de la existencia del bosón de Higgs, partícula elemental para explicar la formación del universo.

Los jóvenes de entre 15 y 17 años, junto a sus profesores, también han participado durante su estancia en una gincana por las calles de Ginebra para conocer la historia y los lugares más emblemáticos de la ciudad suiza, y han podido probar los sabores característicos de la gastronomía del país.

Así, con este viaje se culmina un plan nacional de formación para docentes y alumnos de 8 a 18 años, enfocado a fomentar las vocaciones. Dicho proyecto formativo se inserta en una dinámica de competición en la que a lo largo del pasado curso escolar, equipos formados por estudiantes y profesores trabajaron para ofrecer soluciones tecnológicas para problemas previamente identificados.

La primera edición de Desafío STEM se ha llevado a cabo a lo largo del curso escolar 2015/2016, y finalizó en junio, con la entrega de premios. En esta primera edición han participado 395 centros educativos de toda España, 1.862 profesores y 5.571 alumnos que, formando equipos, han presentado un total de 1.457 proyectos en las cuatro categorías en las que se dividía el concurso: Educación Digital, Internet de las Cosas, eHealth, e Industria Local.



CUATRO GANADORES

Un total de 275 pasaron a la fase final, de la que salieron diez finalistas por categoría. Los ganadores fueron elegidos por un jurado experto formado, entre otros, por el cofundador de Arduino, David Cuartielles; la directora de Telefónica I+D, Nuria Oliver; o el responsable de formación del CERN, Mick Storr.

El ganador en la categoría de Educación Digital fue el proyecto denominado 'Arpa Láser', creado por los alumnos de 1° de Bachillerato del Colegio Calasancio Hispalense (Dos Hermanas, Sevilla), elaborada con materiales reciclados y un sintetizador que contiene una tabla de instrumentos. Cuando se interrumpen los haces de láser, se manda una señal al sintetizador reproduciendo el sonido de las arpas.

En la categoría de E-Health, el proyecto sevillano 'Monitor de Ritmo Cardiaco', desarrollado también por los alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Calasancio Hispalense resultó ganador al fabricar un monitor de latidos cardiacos y temperatura corporal vía wifi sin depender de ningún sistema operativo, el cual puede ser monitorizado por varios pacientes o por un paciente y varios cuidadores.

Por su parte, el ganador en la categoría de 'Internet de las Cosas', el proyecto denominado 'Ludus Intelligens', creado por alumnos de 4° de la ESO del Colegio Giovanni Antonio Farina (Azuqueca de Henares, Guadalajara), que consiste en un sistema construido con un microcontrolador de tipo Arduino que estudia los factores que afectan a los alumnos de una clase como la iluminación, la temperatura, la humedad, el ruido y el CO2. Los diferentes sensores van conectados a una placa que de forma periódica evalúa las señales procedentes de los mismos, hace el tratamiento necesario y los envía a través de Internet a un servicio de 'feeds' para parámetros físicos de este tipo ya existente en Internet y que permite su análisis posterior. La conexión se realiza a través de la red wifi del centro.

Por último, el reconocimiento en la categoría de 'Industria Local' recayó en el proyecto 'IMIBOT', ideado y creado por un grupo de estudiantes de 1° de Bachillerato del Colegio Calasancio Hispalense (Dos Hermanas, Sevilla). Se trata de un brazo humano que dispone de una gran cantidad de ejes (articulaciones) y que le permiten realizar todos los movimientos. Así, lo podrán utilizar aquellas empresas que manejen productos peligrosos, tóxicos, radiactivos, explosivos... sin que los trabajadores tengan que correr riesgos



LA FÍSICA NO ES ABURRIDA

"La visita al CERN ha cambiado bastante el concepto que tenía de la física. Antes pensaba que era algo aburrido y ahora me he dado cuenta de que hay muchas facetas prácticas a las que me puedo dedicar. Tras visitar el centro me he planteado estudiar física y ya tengo en mente que es una vía que me puede llamar la atención", ha señalado Paula, alumna del Colegio Giovanni Antonio Farina en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

En la misma línea, Clara Guerra, del Colegio Calasancio Hispalense en Dos Hermanas (Sevilla), ha señalado que esta visita también ha cambiado el concepto que tenía de la física. "Al principio me parecía aburrida y pensaba que no me iba a servir para nada, pero después de todo lo que hemos vivido en el CERN he cambiado mi idea y es algo que nos lo quedamos para toda la vida", ha explicado.



UN HOBBIE DE GENTE JOVEN

Los alumnos también han conocido la experiencia de jóvenes científicos españoles que han pasado por la institución como Javier Sntaolalla o Héctor García. "Piensas que un científico es mayor y está todo el rato encerrado estudiando una misma cosa y hoy hemos conocido a gente joven a la que realmente le gusta lo que hace y su trabajo es a la vez su hobbie", ha indicado Clara tras finalizar la jornada.

Para Manuel Cañizares, de los Escolapios de Sevilla, "era un sueño" visitar el CERN, y le ha gustado conocer a gente joven porque se ha hecho a la idea de que "no hace falta pasar toda una vida para trabajar aquí". "Lucharé por llegar aquí", ha subrayado.

Por su parte, el alumno Óscar Pérez del Giovanni Antonio Farina, ha explicado que, "a parte de una lección teórica y práctica, ha sido una lección de vida". "Lo que he aprendido es a sacar algo que era imposible --ha afirmado-- No pensaba que iba a ser capaz y con una profesora y unos amigos se puede llegar muy lejos".

Igualmente, el alumno sevillano Álvaro González ha indicado que este proyecto ha hecho que le atraiga "aún más la ciencia" y ha se dado cuenta de que "la investigación no sólo es cosa de una persona, sino de un equipo".



PROFESORES IMPLICADOS

El profesor Segundo Álvarez de los Escolapios de Sevilla ha explicado que sus alumnos "han aprendido, no solamente aspectos teóricos, sino también otros valores y actitudes que les van a venir mejor en la vida; el trabajo que cuesta hacer un proyecto, el sacrificio; y que todo trabajo tiene una recompensa".

Uno de los proyectos de Desafío STEM es "abordar la ciencia y la tecnología de forma atractiva" y "estimular las profesiones técnicas que reclama a los profesionales del futuro". En este sentido, la docente del Colegio Giovanni Antonio Farina María Dolores Trigo ha afirmado que tras el proyecto, "el concepto de física ha cambiado en todo el colegio y se ha abierto a la nueva tecnología que viene". Asimismo, ha abogado por "combinar el aspecto teórico en la enseñanza con el práctico y así dar utilidad a esa teoría que se imparte".