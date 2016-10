Martínez dice que la Junta tendrá "permanentemente" abierta una convocatoria para incorporar jóvenes

Lunes, 10 octubre 2016

Agricultura

REGIÓN | eldiadigital.es

Precisamente, sobre las mujeres, ha celebrado que hayan sido cerca de 500 --una cuarta parte de todos los jóvenes que quieren ser agricultores-- y que, a su juicio, "no lo han hecho antes porque, probablemente, el papel de la mujer en el medio rural no era todo lo visible que debía ser, no habíamos apostado suficientemente como sociedad por la incorporación de la mujer al sector agrario y creo que ahora es el momento de hacerlo".

Martínez Arroyo ha visitado un campo de arroz incluido en la Denominación de Origen 'Calasparra' en la pedanía hellinera de El Maeso, "un ejemplo real, que es posible gracias a que hay agua, en una zona en la que sin agua no tendríamos jóvenes incorporándose a la agricultura y, probablemente, tendríamos problemas de población en las pedanías, en definitiva, menos habitantes menos futuro", ha informado la Junta en nota de prensa.

Tras recorrer la explotación de arroz familiar, el consejero ha señalado que "esto lo conseguimos porque hay gente joven y yo animo a todos los que quieran incorporarse a la agricultura en Castilla-La Mancha a que lo hagan".

En este sentido, Martínez Arroyo ha mostrado su satisfacción por estar en una explotación de "un joven que se quiere incorporar a la agricultura, que ha vivido toda la vida lo que es la agricultura porque ha ayudado a su familia y que ha tomado la decisión este año de incorporarse con esa línea de Incorporación de Jóvenes que hemos puesto en marcha con toda la ilusión del Gobierno regional".

Asimismo, ha recordado las palabras del propio presidente regional, Emiliano García-Page, en el Debate del Estado de la Región al señalar que "hemos apostado por los jóvenes agricultores como nunca se ha hecho y, además, estamos apostando por los que 'realmente' viven de la agricultura".

Tras recorrer la Vega alta de la cabecera del río Segura, junto al joven agricultor, Iván García Fernández; el teniente alcalde de Hellín, Julián Martínez; la agricultora y alcaldesa pedánea de Las Minas, Sonia Chico; y el director provincial de Agricultura, Manuel Miranda, el consejero ha mantenido un encuentro con productores de la zona para conocer de cerca sus necesidades.