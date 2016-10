El Ibex se repone de las caídas iniciales y logra subir un 0,90%

Lunes, 10 octubre 2016

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

La mayor calma que ha registrado tanto el mercado de renta fija como el de divisas se ha reflejado también en el mercado de acciones. La libra esterlina ha puesto fin al desplome que venía sufriendo en las últimas sesiones y los bonos europeos han dejado a un lado la preocupación ante una hipotética relajación del programa de compra de activos del BCE. El bono español a diez años otorga una rentabilidad del 1,02% y el alemán un 0,05%, por lo que la prima de riesgo se sitúe en los 97 puntos básicos.

Los principales índices europeos han cerrado con ganancias del 1% de media. El Ibex ha sido de los más rezagados al subir un 0,90% hasta los 8.701 puntos. Por su parte, la bolsa de Londres ha subido un 0,75% y consigue rozar sus máximos históricos. Las más alcistas han sido las Bolsas de Milán (+1,38%) y Francfort (+1,17%).

En un encuentro internacional, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado su intención de adherirse al acuerdo para controlar la producción de petróleo que recientemente publicó la OPEP. La noticia ha disparado el precio del crudo más de un 2%, por lo que el Brent ha superado los 53 dólares por barril y se acerca a máximos anuales.

Con la agenda macroeconómica prácticamente vacía, las noticias corporativas han centrado buena parte de la atención. Además de compañías del sector petrolero como Repsol (+3%) y Técnicas Reunidas (+1,82%), los avances han venido liderados por Abertis. Según algunos medios de comunicación, se encuentra cerca de cerrar la venta de parte de su negocio de concesiones en Chile, lo que le hecho subir un 2,96% hasta los 13,76 euros por título.

Telefónica se ha anotado un 1,18% tras llevar a cabo una emisión de deuda por un valor de 2.000 Mn€, que compensará la no entrada de efectivo tras la venta frustrada de su filial Telxius.

Los bancos del Ibex han ido remontando a lo largo del día y han cerrado sin grandes cambios. Las miradas siguen centradas en Deutsche Bank, que no para de acaparar portadas y lo hace por diferentes motivos. Financial Times ha afirmado que la entidad alemana tuvo un trato de favor cuando se calcularon los stress test de los bancos europeos (publicados en julio) al considerar una desinversión que todavía no se había llegado a producir. Sin embargo, las acciones han acabado subiendo un 3,39% a raíz de los rumores sobre una supuesta inversión adicional de dinero proveniente de la familia real de Qatar.