Cospedal dice que no tuvo "más remedio" que licitar aulas en barracones por la peor situación económica

Lunes, 10 octubre 2016

Educación

REGIÓN | eldiadigital.es

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha referido a las críticas del PSOE tras conocerse que cuando era presidenta regional en funciones licitó la instalación de 50 aulas prefabricadas, ante lo que ha asegurado que debido a la coyuntura económica que se encontró y "a unas deudas de 4.000 millones en educación" su Ejecutivo no tuvo "más remedio" que recurrir a este tipo de instalaciones.

A preguntas de los medios durante su visita a Farcama, Cospedal ha señalado que en estos momentos, la situación económica es "mejor" que hace cinco años, y ahora el actual Gobierno ya podría "empezar a invertir para construir nuevos colegios" y eliminar los barracones.

En este sentido, ha sostenido que con el Gobierno socialista hay "cien barracones más". "Nosotros no tuvimos más remedio que hacerlo, pero las cosas ya se pueden hacer de otra manera, y como hoy la intención por parte del Gobierno no creo que sea abrir más barracones, hay que colaborar", ha afirmado Cospedal, quien ha dicho al Gobierno regional que "debería estar satisfecho" de que el PP "quiera colaborar para que los niños no estudien en aulas prefabricadas".

De otro lado, se ha referido al dato conocido este lunes y que revela que ha caído el índice de creación de empresas en Castilla-La Mancha, achacando este extremo a la "incertidumbre" y a la "inestabilidad" del Gobierno regional.

"Creo que no es bueno, llevamos tiempo diciendo que hay parálisis en el Gobierno, y eso ayuda mucho a que las empresas se vayan de nuestra tierra", ha lamentado.

APOYO A LA ARTESANÍA

María Dolores de Cospedal ha aprovechado su visita a Farcama para mostrar su apoyo al sector de la artesanía castellano-manchega, deseando que la cita sea "un éxito".

"Es muy importante para todos. Le deseo la mejor de las suertes a Farcama y espero que cada año sea mejor que el anterior. Lleva muchos años creciendo, y espero que los artesanos hagan negocio", ha finalizado.