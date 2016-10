Cospedal espera que Page y García Molina aprovechen su reunión del jueves para avanzar en los presupuestos

Lunes, 10 octubre 2016

A preguntas de los medios antes de visitar la Feria de Artesanía Farcama, Cospedal no espera ante esta cita que vaya a haber una ruptura entre el Ejecutivo y el partido que le dio su apoyo en la investidura, ya que el propio líder de Podemos "ya le dijo a Page en el Debate sobre el Estado de la Región que no se preocupara, que iba a seguir siendo presidente".

Ha dicho además que mantiene su ofrecimiento al Gobierno de García-Page de darle apoyo para garantizar la estabilidad de la región. "Pero como todo el mundo sabe, tiene mucho interés en seguir con Podemos, y lo veo lógico. Mi mano tendida sigue ahí. He reiterado en muchas ocasiones mi ofrecimiento, pero no he recibido llamada".