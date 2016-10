Cospedal dice que no estaba en el PP en 1999 ni tiene constancia de ninguna instrucción sobre financiación ilegal

Lunes, 10 octubre 2016

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no tiene constancia de que en 1999 se diera una instrucción a los alcaldes a través de un 'powerpoint' sobre financiación ilegal y ha añadido que en esa época ella no había entrado a formar parte del partido. Dicho esto, ha recalcado que el PP enseña a hacer campañas y no a cometer irregularidades.