Horcajo de Santiago se vistió de fiesta atlética el pasado sábado

Martes, 11 octubre 2016

Una calurosa tarde más propia de meses veraniegos, nada habitual para las fechas en que estamos, pero perfecta para la disputa de esta prueba, que daba comienzo a las 18:00h. La histórica villa se volcaba con los participantes y numeroso público se congregaba en las inmediaciones de la salida/meta para alentar a los atletas y dar color y ambiente a esta gran cita atlética.

La carrera comenzaba con un chupinazo y los 236 atletas iniciaban el recorrido. Un trazado rápido y cómodo de 10.000 metros en dos vueltas diseñado para el disfrute de los asistentes por el bonito entorno de la localidad. Los participantes contaron también con la animación de la charanga local "Los Trotamúsicos" y de todos los vecinos por sus calles que no pararon de animar a los atletas, lo que hizo mucho más llevadera y divertida esta II Carrera Popular "Tierra del Vítor".

Respecto a la prueba dos veteranos fueron los protagonistas, la gran Sonia Plaza, del Seoane Pampin, que reaparecía en el Circuito dando muestras de una magnífica forma pese a estar comenzando la temporada y se proclamaba campeona y el corredor del Pineda Cigüela Isidoro León que no tuvo rival en la categoría masculina.Cabe destacar también la magnífica carrera del jovencísimo y prometedor triatleta horcajeño Alberto Roldán que conseguía la cuarta posición general y primera de la categoría junior. Los resultados por categorías fueron los siguientes:

ALFONSO EXPÓSITO GIMÉNEZ 0:32:24 Absoluta MTB MIRA

IVÁN SALTO MOTA 0:32:36 Absoluta C.D.E.A. TARANCÓN

ALBERTO FERNÁNDEZ GIL 0:33:08 Absoluta CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN

CORAL TORRIJOS NIÑO 0:39:21 Abs. Fem CORRELIGERO CUENCA

GEMA FERNÁNDEZ OSORIO 0:41:23 Abs. Fem C.A. VILLAMAYOR

ANA BELEN CHOCANO VILLANUEVA 0:41:27 Abs. Fem C.A. VALVERDE DE JUCAR

ALBERTO ROLDAN LOPEZ 0:33:01 Junior MARLINS TRIATLÓN MADRID

CARLOS SÁNCHEZ DE LA TORRE 0:35:31 Junior C.A. VILLAMAYOR

ALEJANDRO MEDINA RUBIO 0:37:17 Junior C.A. VILLAMAYOR

VIRGINIA TORRES SORIA 0:39:08 Junior Fem AD MARATHON

BERTA ZAFRA GOMEZ 0:48:46 Junior Fem C.A. VALVERDE DE JUCAR

MONICA GARRIDO RUIZ 0:50:22 Junior Fem C.A. VILLARTA

SONIA PLAZA HIGUERAS 0:35:33 Veterana A CLÍNICA DENTAL SEOANE PAMPIN

CRISTINA BELMAR MORENO 0:39:49 Veterana A C.A. CUENCA

MARIA JOSE ENGRA ORDEN 0:39:54 Veterana A C.D. GAMO MOTILLA

ANA BELEN RUBIO GARCIA 0:40:59 Veterana B SAN LORENZO DE LA PARRILLA

MILAGROS MANSILLA REBENAQUE 0:46:01 Veterana B C.A. CUENCA

MARIA LUCIA TORRIJOS LAIN 0:46:30 Veterana B CORRELIGERO CUENCA

MARÍA FE MORAL COSO 0:46:56 Veterana C C.D. GAMO MOTILLA

MARIA ISABEL GARCIA GUIJARRO 0:47:27 Veterana C SAN LORENZO DE LA PARRILLA

MARIBEL GARCIA GOMEZ 0:49:29 Veterana C CORRELIGERO CUENCA

ISIDORO LEÓN SANCHEZ 0:31:40 Veterano A C.D. PINEDA - CIGUELA

JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:34:02 Veterano A C.A. CAMPILLO

JOSE LUIS DELGADO PEREZ 0:34:18 Veterano A INDEPENDIENTE

MANUEL ESPINAR ZAMARREñO 0:33:54 Veterano B SPORTING HORTALEZA

PABLO SERRANO MOYA 0:36:40 Veterano B ARGAMASILLA DE ALBA

ANTONIO LÓPEZ MADRID 0:36:59 Veterano B CD CORRECAMINOS

JULIÁN IZQUIERDO GARCÍA 0:37:58 Veterano C INDEPENDIENTE

J. ANTONIO NOTARIO MORENO 0:40:57 Veterano C C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO

PEDRO LUIS JIMENEZ PÁRRAGA 0:43:59 Veterano C INDEPENDIENTE

En la general por equipos se alzaba con la victoria el CA Villamayor, haciendo lo propio en los equipos femeninos el CA Cuenca. Para finalizar todos se trasladaban a la cercana Casa de la Cadena, una casa palacio construida entre los siglos XV y XVI, símbolo del patrimonio artístico de la localidad y extraordinariamente rehabilitada como biblioteca y otros culturales. Allí se entregaron los trofeos, de manos de la alcaldesa María Roldán y la diputada provincial Miriam Romeral, acompañados de los concejales Luis Alberto Manzanares y Conchi Jiménez. Unos originales trofeos consistentes en unas jarras de cerámicas conmemorativas a los tres primeros clasificados de cada categoría, además de diversos regalos y viandas que entusiasmaron a los vencedores.

Y todo preparado para el colofón de este décimo cuarto Circuito Diputación de Cuenca el próximo sábado 15 de octubre con la veinteava y última carrera que lo dará por finalizado. Será con una de las incorporaciones de este año, la III CP de Villarta. Tendrá comienzo a las 18:00 h, aunque antes, y desde las 16:00 h se celebrarán carreras infantiles. Con ella los que luchan por los puestos de privilegio del Circuito se disputarán los últimos puntos, que aún en algunas categorías pueden hacer variar las clasificaciones finales.