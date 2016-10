Convincente triunfo del Casas Colgadas en su estreno liguero ante el Cartagena

Miércoles, 12 octubre 2016

Billar a Tres Bandas: Liga de Segunda División Nacional

DEPORTES | El Día 13:00 |

El 6-2 favorable sitúa a los conquenses compartiendo liderato con el Club Billar Sueca, que se impuso al C. B. Kalima-Rivas “B” por un abrumador 8-0.

Aceptable debut del Club Conquense de Billar “Casas Colgadas” en la Liga Nacional de 2ª División de Billar a Tres Bandas, enfrentándose como local al C. B. Casino de Cartagena “B”, un equipo joven, pero de mucha calidad. Sin embargo, no era el día propicio para que los conquenses se dejaran sorprender, ya que había mucho en juego, y, que duda cabe, siempre es muy importante comenzar con buen pié cualquier competición, tanto por la moral que conlleva como por los vitales puntos en juego. Finalmente, el 6-2 favorable sitúa al “Casas Colgadas” compartiendo liderato con el Club Billar Sueca, que se impuso al C. B. Kalima-Rivas “B” por un abrumador 8-0.

Después de un inicio irregular, acusando, sin duda, la falta de competición, Francisco Romero comenzó a poner orden en su juego, para acabar completando una buena 1ª parte ante el balear Juanjo Pereyra (18-7). Excesivo relax tras el receso por parte del jugador local, que sufrió un parcial desfavorable de (12-18), a todas luces insuficiente para derrotar al nuevo jugador del “Casas Colgadas”, que en su estreno acabó otorgando los dos primeros parciales para el equipo local (30-25). Mucho trabajo y sufrimiento de Javier Mora para imponerse a un combativo Adriá García. A una primera mitad de tanteo y excesiva precaución defensiva (15-12), le sucedió una 2ª donde ambos billaristas mostraron toda la calidad que atesoran, lo que redundo en beneficio del espectáculo. En ese toma y daca constante, el conquense salió mejor parado, mostrando más aplomo y experiencia en los instantes claves, para acabar imponiéndose por un más que merecido 40-33.

Victoria de Jorge Sánchez frente al calasparreño Mario Mercader, un billarista joven y en constante progresión, que no pudo en esta ocasión con la tremenda pegada del elcheño del “Casas Colgadas”, quien tuvo que tirar de oficio para demostrar su presunta superioridad sobre la mesa de juego (40-24). La única derrota local vino de la mano de su nº 1, José Vicente, que no encontró en ningún momento del choque un ritmo adecuado de juego, con el que poder contrarrestar la fluidez y elegancia en el mismo de que hizo gala el joven jugador canario José Alberto Delgado, consiguiendo una trabajada y merecida victoria para que su equipo no se marchara con el casillero en blanco del polideportivo San Fernando (29-38).