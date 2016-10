El PSOE ve "vergonzoso" el alto número de solares abandonados que hay en el casco histórico

Martes, 11 octubre 2016

Guadalajara

Guadalajara | El Día

Así lo ha indicado este martes, frente a uno de los posibles nuevos derribos, en la confluencia de la calle San Juan de Dios y plaza de Oñate de Guadalajara.

"Esto no es Lorca donde ha habido un terremoto. Esto es la desidia del propietario y la complicidad del equipo de Gobierno", ha denunciado. Y es que, según el concejal socialista, algunos propietarios "buscan un deterioro rápido" de su propiedad que conduzca al derribo de la misma.

"O no quieren o no se preocupan o no saben", ha añadido el concejal socialista en referencia al equipo de Gobierno del Consistorio y se ha preguntado si éste busca "un solar completo y edificar una nueva ciudad o si están interesados en protegerla".

Granado ha destacado que el Ayuntamiento puede poner paliativos y ha apuntado dos posibles opciones, "indicar que se haga cerramientos de lo que es el edificio o plantear ayudas de rehabilitación" y ha subrayado que sí el equipo de Gobierno está interesado en el casco histórico, tiene "la obligación moral y política" de evitar que éste se siga deteriorando.

De hecho, ha señalado que actualmente existen diez casos similares al del edificio de la calle San Juan de Dios lo que para los socialistas guadalajareños es "una clara muestra de la no preocupación por el casco histórico, por ese plan que se creó este año, que más que dinamizar, dinamita".

Por último, ha recordado que el edificio de la calle San Juan de Dios se encuentra próximo al Palacio del Infantado y que la candidatura de este monumento a Patrimonio de la Humanidad podría verse afectada negativamente con un entorno "tan deteriorado".