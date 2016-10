El PP constata el "vacío de información" del expediente del nuevo hospital

Martes, 11 octubre 2016

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado este martes que, según el expediente del nuevo hospital de Toledo, el documento no está visado, no existe informe por parte de la Intervención General del Estado, ni documentos de la Dirección Facultativa de cómo marcha la obra; por lo que ha considerado que hay "un vacío absoluto de información" para corroborar los anuncios hechos por el presidente regional, Emiliano García-Page, en este sentido.

Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, en rueda de prensa, acompañado del diputado regional Carlos Velázquez y el edil del PP en el Ayuntamiento de Toledo José López Gamarra, después de visitar el Sescam para ver el expediente del hospital.

Tras criticar que solamente se le ha facilitado al PP información de una petición de documentación que realizó en noviembre de 2015 y que la Administración "se ha olvidado" de las otras 50 solicitadas por los 'populares', ha señalado "el total desconcierto" de la Junta con este proyecto.

"Parece que están sumidos en una improvisación constante fruto de un presidente como Page, que se dedica a anunciar cosas, y que luego todo el mundo tiene que ir detrás de él resolviendo los problemas que genera con anuncios improvisados y carentes del más mínimo fundamento jurídico y documentación", ha argumentado.



NO HAY RESPALDO DOCUMENTAL

En este sentido, ha señalado que "no se esta haciendo nada" en esta infraestructura y que no hay respaldo documental a los anuncios hechos por García-Page. "Para decir que va a haber un hospital con 16.000 metros cuadrados más, tiene que haber modificado el contrato por el cual se va a construir porque sino es hablar por hablar", ha agregado.

"Tiene que haber llegado a un acuerdo con los adjudicatarios y tiene que haber informes de la Intervención de a Junta diciendo si se puede hacer esa modificación, si es conforme a Ley y si no causa la nulidad del procedimiento de adjudicación", ha apuntado, para agregar que no consta en el expediente los acuerdos por los que se han encargado esos nuevos proyectos a los arquitectos.

Bajo su punto de vista se trata de "una improvisación" y una "falta de fundamento" en la actuación política que lleva a pensar a los 'populares' no solo que García-Page "no está a la altura", sino que "se toma a chufla" a los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

"No se puede anunciar que se va a ejecutar una obra sin los perceptivos informes de organismo de la Junta y organismo externos, como la Intervención General del Estado, para saber si ese contrato se puede mantener en la fórmula que se adjudicó en tiempos de Cospedal", ha concluido.



"DESCONCIERTO"

De su lado, Carlos Velázquez ha manifestado su "desconcierto" y ha indicado que la modificación de un contrato por parte de las instituciones es un procedimiento habitual que está reglado y que, respecto al Hospital de Toledo, el PP no sabe si no han querido facilitárselo o es que "no existe".

"Hacen falta informes técnicos, jurídicos y financieros", ha manifestado el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, quien ha agregado que "no existe ningún documento de este tipo que indique que ese procedimiento reglado se está llevando a cabo".

Finalmente, López Gamarra ha señalado que en Ayuntamiento de Toledo existe una licencia para el nuevo hospital concedida en noviembre de 2015 que "deja claro" los requisitos que tiene que presentar la Consejería de Sanidad para que se inicien las obras.

"A día de hoy no se ha presentado ni uno solo de esos requisitos", ha indicado el edil 'popular' del Ayuntamiento capitalino, quien ha insistido en que las declaraciones del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, diciendo que las obras del hospital han comenzado "son falsas".