La Diputación presta ayuda personalizada a 35 emprendedores impulsando la creación de empleo

Martes, 11 octubre 2016

Guadalajara

| El Día

La Diputación de Guadalajara, a través del programa Dipuemplea Plus, ha organizado este martes un provechoso encuentro de emprendedores que están participando en las sesiones de ayuda al emprendimiento puestas en marcha por la Institución Provincial. En el mismo han participado una veintena de personas que han explicado y puesto en común en qué consisten sus proyectos, incluso cuatro de ellos han interactuado a través de videoconferencia como es el caso del Hotel Palacio de los Molina, Kubo 3D en Valdeluz y ‘Spain in the bag’ cuya empresaria ha entrado desde Londres.