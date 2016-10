AFAEM celebra los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

Martes, 11 octubre 2016

Villarrobledo

La sede de AFAEM en Villarrobledo ha vuelto a acoger un año más el acto central del Día Mundial de la Salud Mental. Junto a los usuarios del centro y sus familiares, también se han dado cita el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, y la concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, quienes han participado en el mismo junto al presidente de la asociación, Francisco Noblejas. La lectura del manifiesto y la proclama de este día y un desayuno con los usuarios, han sido las actividades destacadas de la jornada.



El presidente local de AFAEM, Francisco Noblejas, además de hablar de las reivindicaciones de este colectivo, también dio lectura al manifiesto, este año titulado 'Soy como tú, aunque no lo sepas', y que dice lo siguiente:

Ahora que la razón nos devuelve a la calma, y el silencio sobrecoge a los presentes, me gustaría lanzar un mensaje. Me gustaría hacerlo una y mil veces. Me gustaría que mil veces fuesen pocas: “Soy como tú aunque aún no lo sepas”.

“…aunque aún no lo sepas”, así que pertrechados con la sola sintonía de los corazones, emprendamos el viaje del conocimiento.

En el trayecto encontraremos agua para vencer la sed, y alimento, con que calmar los suspiros del estómago insatisfecho.

En esencia, somos iguales, como la luz de las estrellas que cumplen su ciclo por el cielo.

Somos caminantes que avanzan por el laberinto incierto de lo efímero y lo eterno.

Somos pacientes. Somos guerreros.

Al tanto, veo una imagen que viene de lejos. Veo un espacio de signo infinito. Y veo cómo una madre llora por su hijo, acaso inocente, acaso maldito.

Somos personas. Somos familia. ¿Somos amigos?

De la semilla de la amistad crecerá el árbol del destino; de raíces profundas y sombra abundante; de ramas doradas y fruta sin nombre.

¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué es la vida?

Nosotros decimos que la vida es un lugar para vivir. Un lugar para expandir los pulmones. Un lugar donde recostar el espíritu. Un sitio para abrazar los dones de la naturaleza, y dar las gracias por la felicidad de aquel día.

Al tanto, levantamos la voz. El 75% de las personas con problemas de salud mental nos hemos sentido discriminadas en algún ámbito de la vida.

Nos duele la incomprensión, que nos ignoren, que no nos escuchen, que no nos entiendan. En cambio, nos sentimos bien cuando nos valoran, cuando reconocen nuestros aciertos, cuando nos aceptan.

Gracias a la experiencia del conocimiento evolucionamos. Rompamos las barreras y descubramos un mundo juntos; fundidos en un mismo ser porque:

- Igual que tú, yo no quiero sufrir. Como yo, tú tampoco quieres sufrir

- Igual que tú, yo necesito tener un trabajo. Como yo, tú también necesitas tener un trabajo

- Igual que tú, yo sueño. Como yo, tú también sueñas

- Igual que tú, yo quiero amar y ser amado. Como yo, tú también quieres amar y ser amado

- Igual que tú, muchas veces yo no entiendo lo que pasa, ni por qué pasa. Como yo, muchas veces tú tampoco entiendes lo que pasa, ni por qué pasa

- Igual que tú, yo deseo que me escuchen y me comprendan. Como yo, tú también deseas que te escuchen y te comprendan

- Igual que tú, yo puedo hacer pequeñas cosas. Como yo, tú puedes hacer pequeñas cosas

¿Hacemos juntos algo grande?

“Soy como tú”. Ahora ya lo sabes.

Noblejas también ha querido agradecer lo que hicieron hace 25 años aquellas familias que decidieron reunirse para conseguir la mejorar de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Del mismo modo ha querido tener un especial recuerdo para Angeles Fajardo e Isabel Díaz, que tanto hicieron para que AFAEM sea la realidad que hoy en día es.

Por su parte, Rosario Herrera, ha señalado que nuevamente se hace imprescindible la concienciación de la población sobre esta enfermedad, porque "nadie estamos a salvo de ella". De hecho, según ha apuntado, casi el 10% de las personas la padecen en España.

Ha apuntado también que tenemos que quitar los estereotipos negativos, que en muchas casos se producen por falta de información, y ha felicitado a la asociación por la labor que realiza, por la que según ha indicado, siempre contarán con el apoyo del Ayuntamiento de Villarrobledo, cuya prioridad son las personas.

Por su parte, el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, además de leer la proclama de este Día, también ha querido felicitar a la asociación por cumplir 25 años desde su fundación. También ha indicado que "todos somos enfermos en potencia, y todos necesitaremos del apoyo de las administraciones". En este sentido ha añadido que en la actualidad la asociación sigue contando con el apoyo de la Diputación de Albacete. Apoyo-ha dicho- que espera que en el futuro pueda ser más amplio.

Para el primer edil, el dinero público debe ser destinado a las personas, "y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento, que está a disposición de AFAEM y otras asociaciones de este tipo en la localidad, porque además de hacer obra física también hay que hacer obra con las personas".

Ha recordado también González como el Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Local de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, quitando el dinero que iba destinado a asesores de políticos, para dárselo a estas personas. Ha revelado que el objetivo de su equipo de gobierno es el de empezar a contratar la próxima semana, y ha recordado que a petición de la persona, y con el objetivo de que la misma se inserte en el mercado laboral, el contrato podrá ser de 6 meses a media jornada.

El alcalde también ha puesto en valor el apoyo de la Junta de Comunidades para arreglar la vivienda supervisada de la calle de la Paloma, destinada para aquellas personas que más lo necesiten. Y es que según ha añadido González, en Castilla La Mancha Emiliano García Page ha anunciado que debe haber una Ley con "alma" que cuide de las personas con enfermedad mental.