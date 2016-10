Las mujeres de la campiña reivindican el papel protagonista de la Mujer Rural

Martes, 11 octubre 2016

Quer

Guadalajara | El Día

La celebración se convirtió en un día fraterno y cordial del que disfrutaron mujeres que viven en el medio rural guadalajareño, pero sobre todo en una interesante jornada que sirvió también para el refuerzo de lazos de amistad, el intercambio generacional de experiencias entre féminas de diferentes orígenes y edades, y para la propuesta de iniciativas que se pueden llevar a cabo en la comarca.

Eladia Sánchez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Quer, destacaba el sábado la ilusión y esfuerzo de preparación con el que su propia asociación y el Centro de la Mujer habían coordinado la celebración del evento: “Llevamos desde junio organizándolo todo, junto al Centro de la Mujer de Cabanillas y las diferentes asociaciones del resto de localidades”.

Juntas trabajaron para subrayar el lema de la celebración, 'Mujer rural ayer y hoy', visibilizándolo mediante una interesante ponencia de Pilar V. de Foronda, en la que la doctora en Historia del Arte recorrió brillantemente algunos de los hitos más destacados en la lucha por la igualdad de las mujeres desde finales del siglo XIX; con un emotivo video con testimonios de hombres y mujeres de la campiña que hablaron sobre pasado y presente de las féminas en la comarca VER VIDEO; con una exposición fotográfica que identificaba con esclarecedoras imágenes en blanco y negro las inacabables tareas de las féminas en el medio rural; y con una obra de teatro representada por actrices aficionadas de la propia Asociación setera.

Según las trabajadoras del centro de la Mujer de Cabanillas la elección del argumento de la celebración tuvo que ver con la necesidad de “poner sobre el tapete el trabajo que se hace desde nuestras poblaciones, siendo la mujer un motor de impulso, y de reflexionar sobre la evolución de la vida de la mujer en los pueblos, desde hace cincuenta años, comparándola con la que tenemos hoy día”. VER VIDEO. Eladia Sánchez también destacaba el sábado la importancia del intercambio generacional entre mujeres “para aprender lo que de bueno también tuvo el pasado”.

José Miguel Benítez, alcalde de Quer, se encargó de abrir la jornada. En unas breves palabras de introducción señaló que todavía “queda mucho por hacer para lograr la igualdad de género” y que, en este sentido, “es importante que todos y todas aportemos nuestro granito de arena desde las instituciones”.

También estuvo presente en el acto, e intervino, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas. El regidor agradeció el acogimiento y organización de la celebración por parte de la localidad y del Ayuntamiento de Quer y el compromiso de la Junta de Comunidades por mantener la subvención al Centro de la Mujer, que tiene su sede en Cabanillas. García Salinas destacó además el trabajo que hacen las asociaciones de mujeres de la comarca, y por supuesto también la de su localidad, así como el propósito de las jornadas de “profundizar en la labor de la mujer, mucho más allá del concepto que se tenía hace años”.

Rosario Narro Cortijo, directora provincial del Instituto de la Mujer en Guadalajara, destacó el trabajo en red que se lleva a cabo desde el Centro de la Mujer de Cabanillas, así como la labor diaria de sus responsables. Además, la directora recordó el origen de la celebración, la Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 2007, “que supuso un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de las mujeres con este Día Internacional creado para resaltar y para dar visibilidad a la figura de la mujer rural, al papel fundamental que ha jugado y que aún juega en nuestra sociedad y que, lamentablemente, aún no está reconocido”. Narro recordó que todavía hoy el 46% de las mujeres trabaja sin remuneración, sin un reconocimiento de la sociedad, y, por lo tanto, sin capacidad para lograr su autonomía personal, “algo necesario para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. La directora aseguró que las mujeres “trabajan más y cobran menos; y precisamente por eso son tan importantes días como hoy”.



En su conferencia, Pilar V. de Foronda insistió en la necesidad de hacer visible “el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos, y especialmente en los más desfavorecidos, puesto que el sistema de dominación es urbano, igual que es blanco y heterosexual”. Según explicó la ponente, la mujer rural “ha pasado desapercibida”, abundando así en la necesidad de la celebración “de un Día Internacional que sólo tiene unos años de vida (desde 2008) y que resulta aún más imprescindible si se tiene en cuenta que, realmente, son las mujeres rurales las que dan de comer al mundo”. En la parte histórica de su ponencia, Pilar recordó la figura de mujeres como Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Concepción Arenal o Eleanor Roosevelt, “quien impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La conferenciante terminó su intervención afirmando que, afortunadamente, las mujeres ya no quieren ser princesas. “Por primera vez en la historia de nuestro país, todas las mujeres estamos en lo público, tenemos la capacidad jurídica para estarlo, porque hasta hace muy poco, no teníamos siquiera la posibilidad. La actual es la primera generación de mujeres que puede elegir, así que, si se defiende un sistema igualitario donde todos seamos iguales ante la ley, las princesas no nos caben”.

A lo largo de la jornada, hubo tiempo para que las asistentes contemplaran con detalle y comentaran la exposición fotográfica 'Mujer rural ayer y hoy', e intercambiaran experiencias tomando café, o debatiendo. La jornada terminó con la representación del cuento 'Las estrellas rebotonas'. “Unidas, brillamos, y si tenemos inquietudes, podemos conseguir muchas más cosas que solas. Dedicamos este cuento con mensaje a las mujeres, al tiempo que queremos recordarles que todas llevamos una estrella dentro”, decía antes de empezar la representación Laura Arcos, su directora.

Verónica Pardo, concejala de Mujer del Ayuntamiento de Quer, agradecía al final de la jornada “el trabajo de las asociaciones y personas que han hecho posible la jornada de hoy”, al tiempo que se sumaba al deseo de que “la concienciación sobre la igualdad de género no se limite a días concretos para que por fin llegue el momento en el que nunca más haya que celebrarlos porque ya no habrá nada que reivindicar”.

Además, las trabajadoras del Centro de la Mujer de Cabanillas aprovecharon la ocasión para invitar a las mujeres de la comarca a participar en la celebración regional, que va a tener lugar en Madridejos (Toledo), el próximo día 14 de octubre. Las que se quieran sumar a la celebración pueden ampliar la información llamando al 949 33 76 26.