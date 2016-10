Más de una veintena de empresas están nominadas a los Premios Domus

Miércoles, 12 octubre 2016

Toledo

Toledo | El Día Martes, 11 octubre 2016

Su objetivo es reconocer todas las iniciativas, acciones, inversiones y proyectos que generan cultura cervecera y transmiten los valores y la filosofía del sector al consumidor. "Premiar, al fin y al cabo, a aquéllos actores de la industria microcervecera que están haciendo las cosas muy bien y ayudan a que la industria cervecera nacional crezca", informa Domus en nota de prensa.

El jurado que decidirá los nominados y premiados está compuesto por el equipo de profesionales de Cerveza Domus sumado a otras voces que tienen amplio conocimiento de la industria de la cerveza artesana nacional como David Castro, presidente de la AECAI; Pablo Morillo, presidente de la ACCE; Antonio González, director de ABC Castilla-La Mancha; David Díaz, crítico gastronómico de El País de las Tentaciones; y Enrique Solaesa, presidente de CELCE.

A ellos se unen Raul Tejerina, coordinador de los 'Cursos de Especialización en Microcervecería' de la Universidad de Alicante; Boris de Mesones, maestro cervecero; Luis Balcells, autor 'Cerveza, la bebida de la felicidad'; Israel Montejo, editor de Factoría de Cerveza; Ignacio Saavedra, del Club del Gourmet de El Corte Inglés; y Juan Diaz-Faes, ilustrador.

Cada uno de los miembros del jurado ha indicado hasta cinco nombres en cada una de las categorías, no pudiendo nominar a Domus en ninguna de ellas. Los finalistas han sido aquéllos que han obtenido mayor número de menciones. Así, el sábado 15 de octubre en la fiesta-gala de la Domus Week 2016, en el Centro Cultural de San Marcos, Toledo, se darán a conocer a los ganadores y se les entregará el premio.



PREMIADOS Y NÓMINADOS

Con todo, los premiados como 'Embajador de la Craftbeer nacional' el actor y cómico Agustín Jiménez por su implicación, cesión de imagen y transmisión en diferentes medios de comunicación de la cultura y valores de la cerveza local; y guitarrista de los Hombres G, Dani Mezquita, por el fomento e impulso de la industria cervecera nacional, por su perfil de 'homebrewer' y por introducir y promocionar varias marcas en el mercado.

En cuanto a los nominados, a 'Mejor Empresa' son Cerveza la Sagra, Cervezas Arriaca, Cervezas la Virgen y Dougall's; a 'Mejor Marca Cerveses la pirata, Cervezas Arriaca, Dougall's, Er Boquerón y La Quince Brewery; y a 'Mejor Etiqueta' Freaks, La Quince Brewery, Mad Brewing, Mateo y Bernabé y Naparbier.

En cuanto a la 'Mejor Campaña Publicitaria', los nominados son Cervezas Arriaca (Yes We Cans), Er Boquerón (El Soso del Grupo), Mustache (El Precio lo Dicta el Mar)y Sanfrutos (Natural de Segovia). Además, en la categoría 'Mejor Cerveza Local o Nacional', los nominados son Biercab (Barcelona), Fábrica Maravillas (Madrid), Fogg Bar (Madrid), Four Lions (León), Garage Beer Co (Barcelona) y La Ballutería (Badajoz).

Finalmente, en la categoría 'Mejor Feria o Festival Cervecero', los nominados son Barcelona Beer Festival, El Milanito, Feria de la Cerveza Artesana de Noblejas y Mostra de Cervesa Artesana de Mediona.