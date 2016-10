Torrijos acoge la I Semana del Paro Cardíaco “Pon tu mano en su corazón”

Martes, 11 octubre 2016

Salud

Toledo | El Día

En España se producen alrededor de 30.000 muertes súbitas al año, una cifra notablemente superior a las ocasionadas por accidentes de tráfico. Muchas de ellas se podrían evitar si la población supiera cómo intervenir ante un paro cardiaco, sin necesidad de esperar la llegada de los efectivos sanitarios, ya que en estos casos, el tiempo es fundamental. Consciente de la importancia de concienciar y formar a la ciudadanía sobre este tema, el Colegio de Enfermería de Toledo se puso en contacto con el Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) para llevar a cabo la I Semana del Paro Cardiaco “Pon tus manos en su corazón”, que se celebrará en la localidad durante los próximos días 13, 14 y 15 de octubre. En los diferentes actos programados, se enseñará a los asistentes cómo realizar una reanimación cardiopulmonar y cómo utilizar un desfibrilador.



María Dolores Luna, vocal del Colegio de Enfermería de Toledo, frente al miedo que mucha gente tiene a no actuar de manera correcta frente a un paro cardiaco, ha insistido en que en estos casos “siempre es mejor hacer algo que no hacer nada”, pues si no se interviene, el afectado muere y si finalmente, no se tratara de un paro cardiaco, de todas formas, las técnicas de primeros auxilios mencionadas son inofensivas. Luna ha informado que en una situación de este tipo “el tiempo es el mayor enemigo, cada minuto que se retrasa el inicio de esa reanimación cardiopulmonar y de esa desfibrilación cardiaca supone un 10% menos de posibilidades de que esa persona viva. Teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta de las ambulancias es de más de 10 minutos vemos que la única opción que nos queda está en manos de las personas que presencian esas muertes súbitas y sobre todo, en la utilización de los desfibriladores. Con un desfibrilador y con una buena actuación de la población sobrevivirían 3 de cada 4 personas”, ha comunicado.



La concejal de Bienestar Social, Rosa María Quirós, ha destacado que “los entornos en los que vivimos, en los que trabajamos, donde juegan nuestros hijos, inciden directamente sobre nuestra salud. Entonces, cualquier acción comunitaria que vaya en favor de la mejora de esos espacios y en la mejora de nuestra salud siempre es bien acogida y por eso queremos agradecer al Colegio de Enfermería que nos dé la oportunidad de llevar a cabo este proyecto y otros futuros con los que ya estamos trabajando”.



El concejal de Participación Ciudadana y Coordinación Municipal, Fernando de Miguel, ha valorado que desde el Colegio de Enfermería de Toledo trabajen para que, aunque los temas de salud no sean competencia directa municipal, “sí puedan acercarse a la población todos esos asuntos que tengan que ver con la salud de nuestros vecinos a través de las diferentes actividades que desde el ayuntamiento se puedan organizar”.



Programación



El próximo jueves, 13 de octubre, se llevará a cabo el primer acto de la I Semana del Paro Cardíaco “Pon tus manos en su corazón”. Será en el Centro Municipal de Mayores y de Día “El Casino” de 10,30 h a 12,30 h.

Por otra parte, el viernes, 14 de octubre, la clase práctica se impartirá por la tarde en la Piscina Municipal Cubierta “Siglo XXI” aproximadamente entre las 18,30 h y las 20,30 h.



Para terminar, el sábado 15 de octubre, se llevará a cabo un acto público en la Plaza de España en horario de 12 h a 14 h. Como ha manifestado Luna, esta jornada se encuentra dirigida “a toda la población que se quiera acercar y aprender a dar un masaje cardiaco. Será impartida por dos profesionales con amplia experiencia en urgencias y a las que yo me uniré. Vamos a contar con dos muñecos automáticos de formación y un desfibrilador externo semiautomático, sobre todo para que la población pierda ese miedo al desfibrilador, que todo el mundo piensa que le va a dar calambre, para que lo manipulen y vean cómo se pone, cómo se utiliza y pierdan ese miedo inicial que tienen siempre a dar los primeros auxilios”, ha indicado la representante del Colegio de Enfermería de Toledo, torrijeña y también trabajadora en el Servicio de Urgencias del Hospital “Virgen de la Salud” de Toledo.



La muerte súbita se ocasiona cuando se produce un paro repentino e inesperado del corazón en una persona aparentemente sana, siendo la principal causa la fibrilación ventricular, un ritmo caótico que invade al corazón, llamado “ritmo de la muerte”. Si no se actúa de manera inmediata, el corazón acaba parándose y la persona fallece, de ahí que la intervención rápida por parte de los vecinos o vecinas que puedan estar junto a esa persona en ese momento es vital.



El Ayuntamiento de Torrijos continuará trabajando mediante el apoyo de acciones de este tipo como es esta I Semana del Paro Cardiaco “Pon tu mano en su corazón” con el objetivo de contribuir en lo posible a evitar muertes de estas características en el municipio.