José Vicente Ávila será el pregonero de la Semana Santa 2016

Martes, 11 octubre 2016

Semana Santa

Cuenca | ELDIAdigital.es

El periodista y escritor conquense José Vicente Ávila ha sido elegido Pregonero de la Semana Santa de Cuenca para 2017. La Junta de Diputación de la Junta de Cofradías, reunida esta tarde al efecto, ha tenido en cuenta la trayectoria tanto profesional como nazarena de Ávila, quien había sido propuesto por la R. I. E. de Nuestro Padre Jesús Nazareno (vulgo de Medinaceli) y la V. H. de Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto (de San Antón).

Visiblemente emocionado, el recién designado pregonero tenía, como primeras palabras, un emotivo recuerdo para su madre, fallecida recientemente y a quien dedicará su Pregón del 7 de abril de 2017, Viernes de Dolores. “Al principio, cuando me ha llamado Antonio (Abarca) para comunicármelo, me ha costado un poco asimilarlo. Luego he pensado en mi madre y me he dicho que habrá que hacerlo por ella” afirmaba Ávila, quien comentaba que “ahora mismo tengo delante una hoja en blanco”, aunque confesaba que son muchas las vivencias, recuerdos y detalles de la Semana Santa que tiene por contar, por lo que aunque una idea definida de Pregón no tiene “sí que sé por dónde lo quiero llevar”.

Ávila, quien lleva casi cuarenta años dedicado a la información de Semana Santa en diversos medios locales, regionales e incluso nacionales, reconoce que “tantas cosas he escrito y he hecho en Semana Santa y ahora tengo que empezar de nuevas”. El pregonero comentaba, en declaraciones a este Gabinete, que “aunque empecé en la Semana Santa a los 12 años, cantando en el Coro del Miserere, me siento un nazareno más. Y eso que lo cierto es que he podido participar pocas veces en ella como nazareno, ya que mi trabajo en el periódico requería que lo hiciera como periodista. Por eso, siempre digo que yo la Semana Santa de Cuenca la he visto siempre desde la perspectiva del periodista, así que quizá el enfoque de mi Pregón sea desde esta perspectiva”.

Como conquense, nuestro recién elegido pregonero siempre ha mantenido que “la Semana Santa de Cuenca es una celebración que forma parte de la vida de la ciudad” y que “bajo el banzo vamos todos, por lo que es un símbolo de amor y de esfuerzo”. Para Ávila, la Semana Santa de Cuenca es unión porque “bajo el banzo y bajo el capuz da igual que seas nacido en Cuenca o que hayas venido a vivir aquí y te hayas integrado hasta el punto de participar en las procesiones. Es admirable la cantidad de gente de fuera que se integra en la Semana Santa como un nazareno más” recalca. Y es que, para él, la Semana Santa “es cultura, tradición, sacrificio en todos los sentidos... e igualdad. Es un honor para todos los nazarenos, cada uno en su papel”.

Ávila, que ve la Semana Santa de Cuenca como “todo un acontecimiento capaz de paralizar una ciudad en torno a un sentimiento común, un acontecimiento que la gente vive desde siempre, porque la gente de Cuenca está con su Semana Santa”, plasmará en su Pregón, el próximo Viernes de Dolores de 2017, ese sentimiento que hace a la Pasión ser “la fiesta del alma” y que la ha convertido “en algo diferente” y en una Semana Santa “diferente a todas las demás”. Dará voz a ese amor por la Semana Santa que lleva demostrando con su impecable trabajo desde hace cuatro décadas.

<strong>Currículum</strong>

José Vicente Ávila nació en Cuenca en 1950 y es técnico superior de Gestión y Servicios Comunes en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca, pero ha dedicado su vida a la prensa y, muy especialmente, a la Semana Santa.

Su curriculum nazareno es tan extenso, que se hace necesario mencionar solo lo fundamental. Así, este hermano del Santísimo Cristo de la Agonía (junto con su esposa, hijos y nietos) y el Santísimo Cristo de la Vera Cruz ha formado parte del Coro del Miserere, con música instrumental (de niños y mayores), entre los años 1961 y 1963.

En la prensa, Ávila ha desarrollado con profusión y buen hacer el periodismo nazareno durante casi cuarente años. Autor de artículos de Semana Santa en la revista mensual “Medalla de Medallas” que fundó Angel Martínez Soriano (quien ocupó diversos cargos en la Junta de Cofradías y pregonero en 1981), desde 1968 hasta 1978 en los diferentes extras dedicados a la Semana Santa de Cuenca. La mayoría con su nombre o el seudónimo Sagasta. En esta revista entrevistó a Martín Garcés, asesor-presidente de la Junta de Cofradías.

Posteriormente, elaboró todo tipo de información nazarena (notas, avisos, noticiario y reportajes) en el Diario de Cuenca, de 1970 a 1984, de manera especial en los diferentes Extras de Semana Santa. Entre sus entrevistas destacan las realizadas a los escultores Luis Marco Pérez, Leonardo Martínez Bueno y a asesores-religiosos de la Junta de Cofradías o presidentes como Francisco Bermejo, Amadeo Martínez, Manuel Saiz Abad y Eduardo Fernández- Palomo. En 1981 publicó durante la Cuaresma una página diaria, Hermandad por Hermandad, actualizando datos de cada una de ellas.

Entre 1984 y 1988 se encargó de los Extras de Semana Santa en La Gaceta Conquense, con el cuadernillo de “Banzos y Capirotes”. Cabe destacar que en la Semana Santa de 1985 el Extra se agotó y hubo que hacer el Lunes Santo una segunda edición en los talleres de Gráficas Cuenca. Dirigió la revista mensual Cuenca Agraria de Jóvenes Agricultores desde 1988 a 1990, publicando en cada año un Número Especial de Semana Santa de Cuenca y de la provincia.

En 1990 se incorporó como colaborador en EL DIA DE CUENCA en deportes, toros y reportajes de la historia de Cuenca, y muy especialmente con artículos, noticias y comentarios de Semana Santa. Desde 1990 hasta 2012 ha publicado reportajes en los Extras nazarenos de cada año.

Ha colaborado también en algunas ocasiones con la revista de la JdC, Cuenca Nazarena, así como en los últimos extras de Semana Santa del diario semanal Las Noticias de Cuenca.

Periodista completo y audiovisual, en Tele-Cuenca presentó en directo el programa nazareno “Banzos y Capirotes” durante varios años, invitando a los distintos programas a todas las Hermandades y entrevistando a pregoneros, cartelistas y numerosos invitados, ofreciendo distintos.

reportajes y pequeños guiones procesionales. Desde 1995 y hasta el año 2009 retransmitió las Procesiones de Semana Santa por Tele-Cuenca y CNC. Era la primera vez que se televisaban los desfiles procesionales de Cuenca a nivel local, luego provincial y más tarde, regional. Este año, además, colaboró con Castilla-La Mancha Televisión en la retransmisión especial de la procesión Camino del Calvario en su IV Centenario.

Entre sus trabajos en televisión destacan también la retransmisión en directo desde la Plaza del Carmen de la Procesión del Año Jubilar 2000 con las imágenes del Nazareno de Sisante y la Virgen de las Angustias.

Ha colaborado ocasionalmente con Radio Nacional de España junto a Luis Calvo,en el programa de Semana Santa “A golpe de horquilla” y con retransmisión a nivel nacional de la procesión “Camino del Calvario”. Entre los años 1988 y 1990 intervino en los programas “La Semana Santa de España”, en Radio Intercontinental de España.

Como pregonero, José Vicente Ávila ha pregonado las fiestas de San Mateo (1989), de Carnaval de Cuenca (1990 y 1995) y de la Feria y Fiestas de San Julián (2004). Además, ese mismo año pregonó las fiestas de Puebla de Almenara en honor a la Virgen de la Misericordia y el Santísimo Cristo de la Piedad. Ha pregonado además varias fiestas de barrios y pedanías de Cuenca.

Ha guionizado más de una docena de dvds relacionados con la Semana Santa de Cuenca y con otras temáticas. Además, Ha publicado trabajos en los libros 50 años más – Cuenca 1992, de la Cofradía de la Virgen de las Angustias y Diez Años Después, de la Santa Cena, así como en varios Cuadernos de Semana Santa (de Jesús del Salvador) y en programas oficiales de la Junta entre 1980 y 1990, y en el Catálogo Artistas en El Silencio, conmemorativo del Centenario de la procesión de El Silencio.

Ha pronunciado varias conferencias sobre Cuenca y presentado diversos libros, además de ejercer la información taurina y deportiva en el “Día de Cuenca”. Tiene un blog en Internet, elblogdecuencavila.com en el que entre los numerosos temas sobre Cuenca, ofrece una ventana sobre la Semana Santa con el título “Banzos y Capirotes”.