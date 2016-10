THE GIFT estrenan el vídeo del tema: “Love without Violins”

Miércoles, 12 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Ya había rodado varios videos para The Gift, incluyendo "OK! Do you want something simple?" y "Driving you Slow".

El video fue rodado en ARTSPACE, una localización interior privada, sin ruido y muy agradable, a una hora en coche desde Lisboa. El dueño, Joao Carvalho - un diseñador de cuero y artista Portugués - es el creador de las estatuas que aparecen en el video, y también hace de "escultor" en el mismo - inspirado en el y en su obra.

El proceso técnico que utiliza para darle forma a las estatuas de cuero con cuerpos reales es único en el mundo. La estatua que se supone que crea en el video es una de las más famosas de su colección "Naked Eternal" - y se llama el "Angelus".

" Queríamos un video donde el enfoque fuera más técnico que narrativo. Pensamos que el video debería permitir a la gente conocer nuestro trabajo y es una herramienta esencial para difundir nuestro arte. En este video queríamos mostrar las muchas caras de Sonia, incluyendo varias facetas vocales y de ahí surgió la idea de sacar a varias "Sonias" diferentes a lo largo del clip. El comienzo del video es muy teatral, pero cuando acaba esta primera parte y la atmosfera sonora pasa a una sección instrumental larga, el look del video también cambia: de repente nos vamos a un sitio "real" y empieza a seguir una persona "real" - todo pasa a una estética mas cinematográfica.

Fuimos muy afortunados en poder contar con un equipo técnico de ensueño, que nos proporciono con un estilismo de primeras, fotografía impecable, y acabar un amor dudoso. Arte, Amor."

La producción del video fue basada en Lisboa, y tardó casi 2 meses con un equipo internacional compuesto por profesionales de 5 países diferentes: Portugal, España, Francia, Reino Unido y Brasil.

Se rodó en dos jornadas largas, una para el playback de Sonia, y otra para la ficción corta. Luego hubieron 5 días (y noches) intensivos de post-producción con el talentoso artista de FLAME Francés, Patrick Simoni, quien se vino a Lisboa desde Paris.