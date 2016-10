La ONCE monta un bastón blanco gigante y una exhibición de perros guía

Miércoles, 12 octubre 2016

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Ciudad Real | El Dia

La ONCE ha montado un bastón gigante --símbolo de la autonomía personal de las personas ciegas o con discapacidad visual grave-- en el Pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con motivo de la celebración del Día Internacional del Bastón Blanco.



En el acto, que ha comenzado con la lectura del manifiesto conmemorativo de esta jornada, también se ha presentado el bastón rojo-blanco como auxiliar de movilidad que identifica a las personas con sordoceguera, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

La incorporación de una franja roja al bastón blanco, habitualmente utilizado por las personas con ceguera o discapacidad visual grave, evidencia la presencia también de una discapacidad auditiva en el usuario. Un distintivo que aporta mayor seguridad en la autonomía de los desplazamientos puesto que le identifica como una persona con sordoceguera y, además, facilita su posible comunicación con el resto de personas, conscientes de su discapacidad.

Además, se ha realizado una exhibición de perros guía que ha permitido a los escolares y a la ciudadanía ponerse en la piel de una persona ciega en sus desplazamientos cotidianos y conocer el extraordinario papel que cumplen estos animales en la autonomía e integración de estas personas.

El 15 de octubre fue instaurado por la Unión Mundial de Ciegos como el Día Internacional del Bastón Blanco. En esta fecha, las personas con problemas visuales le recuerdan a la población los logros conseguidos y los que faltan por conseguir, para que los ciegos en el mundo se sientan plenamente partícipes de una sociedad en continua evolución.

En las actividades de este miércoles han participado Javier Pérez, director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Junta; Gonzalo Redondo, Primer Teniente de Alcalde de Alcázar y diputado provincial de Ciudad Real, y María del Carmen Sarrión, concejal de Servicios Sociales, quienes han acompañado al presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez; al delegado Territorial, Carlos Javier Hernández; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Manuela Carrión; y la directora de la Agencia Administrativa de la ONCE en Alcázar de San Juan, Mercedes Zornoza.