'Julieta', entre las 85 cintas candidatas al Óscar a la mejor película de habla no inglesa

Miércoles, 12 octubre 2016

cine

REGIÓN | El Dia



Los organizadores del concurso cinematográfico han publicado ya la lista con las 85 películas de otros tantos países que compiten en la categoría de los premios para películas no estadounidenses, que en esta edición cumple 60 años.

La cinta del director español (que cuenta ya con dos Óscar por 'Hablé con ella' y 'Todo sobre mi madre') está protagonizada por Enma Suárez y Adriana Ugarte y ha sido incluida en la Sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Cannes.

Aunque inicialmente habían sido seleccionadas también 'La novia', de Paula Ortiz, y 'El olivo', de Icíar Bollaín para participar en los premios de la Academia estadounidense, finalmente será solamente la cinta de Almodovar la que represente a España en los premios, en caso de llegar hasta las nominaciones al premio.

Además de Julieta, la selección para los premios Óscar (que este año incluye por primera vez una cinta yemení) figuran otras 14 películas procedentes de países de habla hispana, entre ellas 'The distinguiseh citizen', de Argentina; 'Sealed Cargo', de Bolivia; 'Neruda', de Chile; 'Alias Maria', de Colombia; 'About Us', de Costa Rica; 'The Companion', de Cuba; 'Sugar Fields', de República Dominicana; 'Such Is Life in the Tropics', de Ecuador; 'Desierto', de México; 'Salsipuedes', de Panamá; 'Videophilia (and Other Viral Syndromes), de Perú; 'Breadcrumbs', de Uruguay; y 'From Afar', de Venezuela.

La próxima ronda de selección tendrá lugar en el mes de diciembre y la gala final donde se anunciarán las películas ganadoras en cada categoría tendrá lugar el domingo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood (Los Ángeles, EEUU).