La política, un arte de ingenio y riesgo

Miércoles, 12 octubre 2016

BLOGS | Fermín Gassol Peco

La política, permítanme que así lo exprese, es un noble arte al que se une a veces, muchas veces, un ingenioso y porque no, arriesgado y divertido juego donde se utiliza el intelecto para llegar a resultados y conclusiones curiosas una veces, ilógicas otras e inconcebibles en algún caso.

Sobre el mundo de la política existen infinidad de expresiones más o menos acertadas, siendo la mayoría de ellas una caricatura o exageración de sus extremos. Los que me conocen saben de mi dicho: la política es el ingenioso arte de intentar demostrar que la suma de dos y dos puede dar cualquier resultado siempre que no sean cuatro que para eso están las aburridas y recurrentes matemáticas. No pretendiendo pasar a la historia con esta definición de andar por casa naturalmente y menos cuando ya alguien que, me consta, sabe mucho de aritmética y política me corrigió al oír esta afirmación; bueno, dijo, incluso alguna vez puede darse el caso de que sumen cuatro.

Y es que lo verdaderamente ingenioso de este arte consiste en que aun permaneciendo el resultado de la suma inalterable, todos los “sumandos” intentan aparecer siempre con mayor valor; no hay más que escuchar a los “mandamases” de los partidos en la noche de las elecciones realizando auténticos ejercicios malabares mentales para demostrar a sus electores que han salido victoriosos del trance.

Digo al principio que la política es sin duda divertida por las curiosas conclusiones que se extraen pero también puede resultar arriesgada. Y es que este” juego” adquiere otros tintes cuando se juega a ganar utilizando métodos que aun siendo legales, resultan más que curiosos, ilógicos o inconcebibles.

Cuando dos o más formaciones que defienden postulados muy distintos estando incluso a la greña en otros escenarios, se unen contra un tercero simplemente para que éste no gobierne pese a obtener mayor número de votos, de alguna manera se está adulterando el resultado del pensamiento que la mayoría ha votado. De esta suma de “peras y manzanas”, de “perros y gatos” en que se convierten algunas “seudoalianzas”, de estos extraños compañeros de mantel y cama, se derivan unos resultados que al final y a la postre, no resultan ni del agrado de sus integrantes, ni de la inmensa mayoría del electorado.

Y así vemos que pasa lo que pasa, que la duración de estas uniones dura poco tiempo normalmente a no ser que existan intereses “supramatrimoniales” muy fuertes que mantengan esa unión de conveniencia. Y es que la política como ejercicio de poder ha de resultar un plato exquisito con un sabor tan rico, intenso y contundente que resulta un deleite para todo aquél que lo ha probado. Tuvo razón Bossuet cuando dijo: la política pretende ser un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir.