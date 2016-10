El Toledo vuelve a la liga en Zubieta dejando al lado la Copa y al Villarreal

Sábado, 15 octubre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

DEPORTES | El Día 10:18 |

El C.D. Toledo, flamante líder del Grupo II y en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, vuelve este sábado desde las 18.00 horas a la competición doméstica para enfrentarse en Zubieta a la Real Sociedad B. Allí, en San Sebastián, Onésimo no quiere confianzas y espera que la resaca copera y la tensión del sorteo del viernes no pasen factura a los suyos. El Villarreal fue el rival que salió del bombo, pero hasta finales de noviembre no visitará el Salto del Caballo. No hay que despistarse.

Aunque el caramelo de la Copa del Rey es muy goloso, el técnico verdiblanco deja claro que el objetivo del Toledo es la liga y el ascenso a Segunda División y ello se consigue en partidos como el de este sábado ante el filial donostiarra. Sin Dani Pérez y Barranco lesionados y De Lerma, sancionado, el sancionado técnico volverá a hacer cambios. Alcolea volverá a portería y con casi toda seguridad, Javi Gómez a la punta del ataque. Podría haber algún cambio más, si bien Onésimo premiará a los jugadores que tan buen resultado le han dado en los últimos tres encuentros, saldados con victorias. Los toledanos quieren ganar en Zubieta y seguir líderes.