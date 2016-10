IU y Podemos de Casarrubios del Monte, condenan los comentarios machistas de un edil del PSOE

Jueves, 13 octubre 2016

Ambas formaciones políticas lamentan la falta de disculpas públicas por parte del edil socialista en el ejercicio de su representatividad municipal como cargo público, y en la pasividad del gobierno municipal (PSOE-Concejala No Adscrita Mercedes Barea) por no condenar y no dar respuesta rotunda a una conductas que fomentan el insulto, el odio y la violencia machista hacia una mujer, su labor periodística y libertad de expresión.



El concejal-portavoz de Izquierda Unida, Jesús Mesa, junto con Vanesa Serrano del círculo de Podemos de la localidad, han indicado que la educación, la tolerancia y el respeto son valores primordiales para evitar que se produzcan comentarios desagradables y han anunciado que presentarán un escrito en el consistorio casarrubiero para denunciar y exigir una condena municipal esperando contar con el respaldo del resto de los grupos políticos municipales.

Vanesa Serrano: “Es necesario que estos comentarios no se vuelvan a repetir, y menos por parte de un cargo público”, “Estos comentarios no ayudan a la igualdad real este hombres y mujeres”.

Jesús Mesa: “Es mi responsabilidad, como concejal del ayuntamiento de Casarrubios del monte y por lo tanto, miembro de la corporación municipal, el exigir públicamente una rectificación y unas disculpas por parte de Alberto Gómez”, “El ayuntamiento de Casarrubios del Monte, así como todo nuestro pueblo, no merece un representante público que contravenga los más básicos principios de igualdad y de defensa de las mujeres”.