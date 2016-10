El Gobierno regional consigue la aprobación de su enmienda para la no suspensión de fondos estructurales a España y Portugal

Jueves, 13 octubre 2016

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido la aprobación de sus enmiendas para la no suspensión de fondos estructurales a España y Portugal, así como a la defensa del patrimonio cultural. Ante el pleno del Comité de las Regiones que tuvo lugar este miércoles en Bruselas, el director general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal, intervino en nombre de la Delegación Española para defender ante pleno la no suspensión por no respetar el Estado los límites de déficit del Pacto de Estabilidad.

Castilla-La Mancha basa su posicionamiento en tres argumentos jurídicos y políticos: la oposición por el Comité de las Regiones sobre el criterio de condicionalidad macroeconómica, ya que penaliza a las ciudades y regiones; la contradicción con las cancelaciones ya aplicadas de sanciones según lo dispuesto por el Reglamento 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro; y la vulneración del principio de proporcionalidad establecido en el art.5 del TUE y su protocolo nº2.

En dicha enmienda relativa a los fondos estructurales, aprobada con el apoyo favorable de todos los grupos políticos del Comité, se expone que en caso de que se produzca una eventual suspensión de fondos en España y Portugal, ésta sea de cero, considerando las circunstancias económicas y sociales, el desempleo y los efectos de una suspensión en sus economías, como se prevé por el artículo 23 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 (Reglamento de Disposiciones Comunes).

Respecto a las enmiendas al dictamen de patrimonio cultural, se ha pedido considerar la creación de la “Red Europea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad” como patrimonio común de todos los ciudadanos europeos, adoptando medidas específicas para su preservación y difusión. Del mismo modo, fue aprobada la propuesta para la inclusión del patrimonio natural protegido como parte integrante del patrimonio cultural.