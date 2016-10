C´s pide explicaciones a Mariscal tras adjudicar el servicio de recogida de ropa usada a una empresa vinculada con la ‘Operación Púnica’

Jueves, 13 octubre 2016

Cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Grupo Municipal Ciudadanos (C´s) en el Ayuntamiento de Cuenca pide explicaciones al alcalde de la ciudad, Ángel Mariscal, sobre la adjudicación del servicio de recogida selectiva y gestión de ropa usada a la empresa Recuperaciones Oasis S.L., vinculada con la ‘Operación Púnica’.



El equipo de Gobierno aprobó en la Junta Local de esta semana adjudicar el servicio de recogida selectiva de ropa a la citada empresa con un canon anual de 36.000 euros. “Un acuerdo del que, casualmente, no se informaba en la nota de prensa oficial con la que el Consistorio da a conocer cada martes los puntos aprobados”, según han apuntado los ediles de la formación naranja.



Desde el Grupo Municipal C´s han recordado que, con motivo del proceso judicial abierto, el propio juez Eloy Velasco, instructor de ‘la Púnica’, preguntaba en un interrogatorio a uno de los investigados, el ex alcalde ’popular’ de Moraleja de en Medio (Madrid), Carlos Alberto Estrada, “si sabía que Oasis no contaba con el permiso de gestor de residuos no peligrosos o que contrató a su plantilla dos meses después de estar en marcha”, tal y como recogía ’El País’ en su edición del 10 de agosto de 2015.



Por otro lado, los concejales de C´s han destacado que, aunque Recuperaciones Oasis S.L ha sido la mercantil mejor valorada en el proceso de adjudicación, “ha sido simplemente por haber obtenido la máxima puntuación en la oferta económica -que suponía 70 puntos sobre 100-; y a pesar de haber estado siempre entre las menos puntuadas en los criterios no valorables en cifras o porcentajes”.



Por todos los motivos expuestos, el Grupo Municipal C´s quiere saber si Recuperaciones Oasis S.L cumple actualmente con todos los requisitos legales para el ejercicio de la actividad, y ofrece garantías.



Cabe recordar que la Operación Púnica investiga una posible trama de corrupción que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, en la que están presuntamente implicados políticos, funcionarios y empresarios. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitió descubrir que la supuesta trama intervino incluso en la adjudicación de contratos para la recogida de ropa usada.



En sus diferentes ramas, bajo esta trama se habrían adjudicado contratos por un valor total de 250 millones de euros en sólo dos años. Entre los inicialmente arrestados figura el ex diputado regional del PP de Madrid, Enrique Granados.