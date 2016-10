Cospedal afirma que el PP está haciendo "lo indecible" para que haya un gobierno "de estabilidad, seguridad y de futuro"

Jueves, 13 octubre 2016

Política

NACIONAL | eldiadigital.es

Así lo ha manifestado este jueves a preguntas de los periodistas durante la visita a los restos de la iglesia 'San Juan de Ávila' de Talavera de la Reina (Toledo) que se derrumbó este lunes, donde Cospedal ha afirmado que "otros también tendrán que decir lo qué quieran hacer" respecto a la formación de un nuevo gobierno y la investidura de Mariano Rajoy como presidente, por lo que "en esta espera" se encuentran.

Sobre la posibilidad de celebrar una terceras elecciones, la secretaria general de los 'populares' ha indicado que "no se descarta todavía", si bien ha insistido en que sería "muy malo" para el país y pondría "en peligro" la estabilidad, que ya se va traduciendo "en puestos de trabajo".

FIESTA NACIONAL

Respecto a la celebración del Día de la Hispanidad, Cospedal ha mantenido que "no hay ningún país donde no se celebre la Fiesta Nacional", por lo que no entiende que para algunos sea motivo de crear "distorsiones, odio, rencores o divisiones entre españoles".

En este sentido, ha apuntado que le parece "lamentable" el protagonismo de quienes pretenden que no se celebre dicha festividad, cuando la Fiesta Nacional es "algo que une a todos".

"Los auténticos protagonistas son los españoles que queremos y defendemos a nuestro país y que queremos la Fiesta Nacional, porque un país como es España nos ha dado mucho", ha señalado.