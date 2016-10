El Ayuntamiento de Bolaños se vuelve a reunir con los hosteleros

Jueves, 13 octubre 2016

Manifiesta el primer edil que “entre las medidas que se han barajado, está la puesta en marcha de actividades de índole cultural al aire libre que revitalicen la zona para la próxima primavera, al objeto de sacar gente a las calles, incentivando así el consumo en los diversos locales. En este sentido, nos gustaría escuchar vuestras propuestas para que entre todos, podamos diseñar una programación que beneficie a vuestros negocios y a la actividad económica de la zona en general. Una propuesta que queremos hacer extensible también a otras zonas del municipio como continuidad a la campaña de apostar por la cultura con “B de Bolaños”, impulsando el así el trabajo de artistas locales”.

Continúa Valverde explicando que “legalmente no se exime del cobro de las terrazas porque no fue suspendida la posibilidad de sacar mesas a la calle durante la obra, porque esta medida habría resultado más perjudicial si cabe a los negocios de hostelería, lo cual no significa que no seamos conscientes de las molestias ocasionadas por esta actuación, por lo que, os pido disculpas. Sin embargo, también estoy convencido que el resultado de las obras implica igualmente un refuerzo y una revalorización de todas las actividades económicas ubicadas en esta arteria principal de nuestra localidad que conecta la Plaza de España con el Parque Municipal.”.

Aprovechó el primer edil el momento para trasladar a los presentes inquietudes referentes a la limpieza de la calle, la cual es responsabilidad de todos, apelando a que se debe ser cuidadoso y se deben tomar precauciones a la hora de sacar residuos a la calle. Además, recordó que las actividades de carga y descarga no serán permitidas en la calle Nieves y en la Plaza de España, por lo que se habilitarán especialmente espacios en calles aledañas para tal fin, con la finalidad de evitar posibles accidentes y contribuir al mantenimiento del pavimento.

MESA DE PARTICIPACIÓN

En otro orden de cosas, el primer edil trasladó a los hosteleros la intención de celebrar próximamente una mesa de participación en la que intervengan tanto todos los miembros de la hostelería del municipio, como miembros de las asociaciones de padres y madres, los jóvenes de la localidad, así como Policía local y distintas concejalías municipales, para establecer las líneas de actuación que permitan racionalizar y cumplir los horarios de cada establecimiento en franjas horarias adecuadas a su actividad, a fin de evitar molestias y ruidos a vecinos, y conseguir, con el tiempo, un cambio en las costumbres y hábitos de la población para que salgan más temprano a la calle.

De esta manera, los negocios podrán trabajar más y mejor y se intentará conseguir que los distintos públicos estén en la calle no solo durante la noche, haciendo que en las franjas horarias del día se genere más ambiente de ocio en los establecimientos hosteleros recuperando la actividad económica de los locales e incentivando el consumo. Para conseguirlo, será necesario la colaboración de todas las partes implicadas y la puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana que impulsen a los consumidores y a los propietarios de los negocios de hostería a acostumbrarse a unos horarios que vayan en beneficio de toda la ciudadanía. A este respecto, los hosteleros allí presentes, se mostraron receptivos y dispuestos a presentar propuestas para conseguirlo.

En definitiva, prosigue Miguel Ángel Valverde, “se trata de poner en marcha, con la participación de todos, importantes actuaciones que mejoren el bienestar de todos los vecinos de estas calles y contribuyan a incrementar los rendimientos económicos de los negocios establecidos en ellas, ya que se trata de los espacios públicos más utilizados por la mayor parte de la ciudadanía de nuestro municipio”, ha expresado.