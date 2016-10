Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016

Jueves, 13 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

El jurado le ha otorgado el galardón por crear "una nueva expresión poética de la música popular americana". Danius ha calificado a Dylan como "un gran poeta en lengua inglesa" y ha asegurado que si se echa la vista atrás unos 2.500 años, se descubre a Homero o Safo de Lesbos, que escribían textos poéticos para ser escuchados y a menudo representados con instrumentos, y que todavía se leen y se disfrutan.

"Es lo mismo con Bob Dylan. Puede ser leído y debe ser leído. Es un gran poeta en la tradición poética anglosajona", ha resaltado, al tiempo que ha puesto de manifiesto su originalidad y su capacidad para "reinventarse" constantemente durante los más de 50 años que lleva sobre el escenario. La secretaria de la Academia Sueca también ha recomendado comenzar a escuchar a Dylan por su álbum 'Blonde on Blonde', de 1966.

Danius, que tras anunciar el fallo, ha señalado que todavía no había hablado con el artista estadounidense, cree que recibirá una respuesta positiva del músico porque va a transmitirle un "buen mensaje". El artista tiene prevista una actuación este mismo jueves en el Cosmopolitan de Las Vegas, según anuncia la web del establecimiento.

Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota (Estados Unidos) y se crió en el seno de una familia de clase media. Como adolescente, tocó en varias bandas y con el tiempo fue creciendo su interés por la música, especialmente por el folk y el blues americano. Una de sus inspiraciones fue el cantante de folk Woody Guthrie, así como los principales escritores de la generación Beat.

Dylan se trasladó a Nueva York en 1961 y comenzó a actuar en clubes y cafés del Greenwich Village. Firmó su primer contrato con el productor John Hammond. Su primer ábum salió a la luz en 1962. A partir de entonces, fue convirtiéndose con sus diferentes álbumes en uno de los artistas más influyentes de la música popular de Estados Unidos.

Entre algunos de sus trabajos, destaca 'Bringing It All Back Home' y 'Highway 61 Revisited', ambos publicados en 1965, 'Blonde on Blonde', de 1966, y 'Blood On The Tracks', de 1975. Su productividad continuó en las siguientes décadas con 'Oh Mercy' (1989), 'Time Out Of Mind' (1997) y 'Modern Time' (2006), que están consideradas como obras maestras.

El realizador D. A. Pennebaker documentó su vida sobre el escenario en la icónica película 'Do not Look Back', de 1967. La temática de las canciones de Dylan gira en torno a temas como las condiciones humanas y sociales, la religión, la política o el amor. Según recoge la Academia Sueca, su versatilidad artística integra en parte técnicas de la pintura y la escritura. Además, Dylan ha protagonizado varios largometrajes.

Junto a su extensa producción discográfica, Dylan ha publicado los trabajos experimentales 'Tarántula' (1971), 'Tarántula' (1981) y 'Writings and Drawings' (1973). Igualmente, en 2004 vio la luz su autobiografía 'Memorias' (2004), que recoge los recuerdos de sus primeros años en Nueva York.

ICONO DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Desde finales de 1980, el compositor y cantante ha realizado numerosos viajes dentro del proyecto 'The Never-Ending Tour'. Así, ha alcanzado el estatus de icono por su influencia en la vida musical contemporánea.

Dylan sucede a Svetlana Alexiévich, la ganadora del Premio Nobel de Literatura el pasado año. La escritora y periodista bielorrusa fue galardonada por "sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y coraje en nuestro tiempo".

Los otros últimos ganadores del Premio Nobel de Literatura han sido Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Ann Munro (2013, Canadá) Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia), Mario Vargas Llosa (2010, Perú, España), Herta Müller (2009, Rumanía, Alemania), Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008, Francia, Mauricio), y Doris Lessing (2007, Reino Unido).

El anuncio coincide con la noticia del fallecimiento del escritor, dramaturgo, actor y director italiano Dario Fo, galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1997, que ha muerto a los 90 años de edad.

Entre los cinco premios previstos en el testamento de Alfred Nobel (1895), uno estaba destinado a la persona que, en el campo literario, había producido "la obra más destacada en una dirección ideal".

Este año se entrega el 109 Premio Nobel de Literatura. A lo largo de la historia del galardón, entre los idiomas más laureados, han sido premiados 27 autores de habla inglesa, 14 en lengua francesa, 13 en alemán, 11 en español, 7 en sueco, 6 en italiano, 6 en ruso, 4 en polaco, 3 en noruego y 3 en danés. Sólo nueve de los premiados eran menores de 50 años y el más joven fue Joseph Rudyard Kipling, autor de 'El libro de la selva', que lo recibió a la edad de 41 años en 1907. Desde 1901 a 2016, han recibido el Nobel 113 escritores y artistas y, de ellos, un total de 14 eran mujeres.

Las nominaciones y las opiniones escritas por los miembros del Comité del Nobel de Literatura en cada edición se mantendrán en secreto durante los próximos 50 años, según recuerda la Academia Sueca.