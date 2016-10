Bob Dylan no comenta el Nobel durante un concierto en Las Vegas pero su cuenta oficial tuitea la concesión

Viernes, 14 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016, actuó este jueves 13 de octubre en Las Vegas, poco después de conocerse la concesión del galardón y prefirió no referirse al mismo, según informa el diario The Guardian. No obstante, su cuenta oficial tuiteó horas después el fallo de la Academia Sueca "por haber creado una nueva expresión poética en la música popular americana".