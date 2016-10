El Ayuntamiento acuerda la distribución de la partida de 700.000 euros a través del Consejo Social

Viernes, 14 octubre 2016

Albacete

Albacete | ELDIAdigital.es

El Ayuntamiento de Albacete ha acordado la distribución de la partida de 700.000 euros incluida en los Presupuestos Municipales para mejoras de la ciudad a través del Consejo Social y de Sostenibilidad, que supone una vía más de participación a disposición de los albaceteños a través de los diferentes colectivos que forman parte del mismo y con el que se les permite decidir sobre una parte importante del presupuesto municipal de 2016.

Así se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que han participado la concejal de Medio Ambiente, Promoción Económica y Sostenibilidad, Rosa González de la Aleja, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Juanjo Segura, la portavoz del Grupo Municipal de Ganemos, Victoria Delicado, y el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Arturo Gotor, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Rosa González de la Aleja ha explicado que se ha dado "un paso más" en materia de participación ciudadana gracias a este consejo, que supone el "órgano de máxima participación y más plural" de la ciudad, y ha agradecido la colaboración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Albacete por la coordinación de las distintas áreas.

Asimismo, la responsable municipal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Promoción Económica, ha indicado que se ha puesto de manifiesto que el consistorio quiere ir de la mano de las asociaciones y colectivos que integran este consejo para escuchar sus propuestas y puntos de vista sobre dónde invertir esta partida.

Por otra parte, el concejal del Grupo Municipal Socialistas Juanjo Segura, que ha coordinado el grupo de trabajo de Medio Ambiente, agradeció las aportaciones realizadas por todos los colectivos y expuso que "aunque el PSOE valora esta fórmula, para favorecer la participación en la confección de los Presupuestos, éste es solo un primer paso, un punto de partida, porque el objetivo final debe ser el de recuperar los presupuestos participativos y devolverle a la ciudadanía la posibilidad de consensuar y priorizar cómo y de qué forma se invierten los Presupuestos municipales".

Asimismo, Segura propuso que "aquellas propuestas que no han sido contempladas en este proceso, porque no se correspondían con el capítulo de inversiones, no caigan en saco roto, sino que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de hacerlas realidad a través de otras vías".

Victoria Delicado, portavoz de Ganemos Albacete, que ha coordinado el grupo de Corrección de Desigualdades, ha señalado que "sin desmerecer el trabajo realizado estando satisfechos por los resultados de este órgano de participación creemos que de cara al próximo ejercicio hay que avanzar más, y ello supone, no sólo ampliar el presupuesto reservado para la elaboración de propuestas de forma participada, como ampliando el número de partidas ya que este año sólo podían incluirse inversiones y han quedado fuera algunas propuestas interesantes porque son gasto corriente".

También se ha mostrado partidaria de abrir incluso la participación a otras asociaciones y colectivos que tengan algo que aportar, y no limitar la posibilidad de hacer propuestas sólo a las que están representadas en el Consejo Social y de Sostenibilidad.

Por último, el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Arturo Gotor, ha aprovechado para agradecer a todos los colectivos que han colaborado en este presupuesto participativo y resaltar el trabajo y las aportaciones realizadas en el grupo de trabajo de Promoción de la Movilidad Sostenible, que ha coordinado. El edil ha indicado que, fruto del mismo, se podrán llevar a cabo medidas que, sin duda, redundarán en la calidad de vida de los albaceteños y en una ciudad sostenible.