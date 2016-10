Viernes, 14 octubre 2016

0. ¿Existen grandes preguntas que todavía no sabemos resolver? ¿Grandes preguntas que intentamos responder con la metodología científica o, y con la filosófica? ¿Pero que de alguna manera supera de momento a la acumulación cultural humana, e incluso a la inteligencia humana?

1. ¿En el fondo habría que plantearse por qué el ser humano es capaz de hacerse preguntas, algunas llevamos con ellas generaciones o siglos o milenios, pero no sabemos solucionarlas…? ¿Por qué generación tras generación continuamos con ellas o ellas con nosotros? ¿Qué tienen esas grandes cuestiones que nos tienen atrapados, o quizás, sean preguntas que han surgido en estas últimas décadas…? ¿O por qué el cerebro humano se hace estas preguntas y no otras? ¿Y cuántas preguntas existirán que conocemos y las que desconocemos…?

2. Podríamos recoger entre otras tantas las siguientes:

- ¿Por qué hay algo y no hay nada? ¿Qué es la energía y qué es la materia y cuántas formas de energía y materia existen…?

- ¿El universo o la realidad tiene un origen y tiene un fin, o es eterno…, sin origen y sin fin…?

- ¿Nosotros como seres humanos de dónde venimos y cómo hemos venido?

- ¿Existen otros seres inteligentes en el universo o han existido, o, y han tenido alguna relación con nosotros…?

- ¿Cómo especie llegaremos a entender todo, o si existen otras especies inteligentes en el universo, o han existido que hayan llegado a entenderlo todo…? ¿Es posible llegar a entender todo? ¿Pero cuándo hayamos creído que hemos entendido todo, seremos capaces de inventar-crear-imaginar otros todos, y por tanto jamás llegaremos a llegar al final, porque cada vez iremos más y más allá de la realidad…? ¿Llegaremos a crear la realidad o realidades que todavía no imaginamos, pero que no están en la realidad, pero serán realidad…?

- ¿Evolucionaremos hacia otras especies humanas más desarrolladas e inteligentes que nosotros…? ¿Nuestra especie desaparecerá y se extinguirá, pero surgirán otras especies de la nuestra…?

- ¿Alguna especie natural inteligente, la nuestra o derivada de la nuestra u otras que existan en el universo podrán crear universos o mundos…?

- ¿Cómo individuos o como especie podremos vivir y existir miles de años…? ¿De alguna forma o manera…?

- ¿Se leerá la mente o el cerebro…? ¿Cuándo leamos la mente o cerebro de otros seres humanos y de nosotros muchos misterios y enigmas que han estado con nosotros durante milenios se aclararán…? ¿Entonces nos convertiremos en otra cosa…? ¿Podremos leer la mente-cerebro del resto de especies de animales…?

- ¿Los superordenadores y redes ilimitadas de ordenadores tendrán inteligencia, incluso inteligencia para crear y descubrir realidades de la naturaleza…? ¿Podrán un día dominarnos, y ser los sustitutos de nuestra especie…?

- ¿Podremos convertir a otras especies vivas, hacerlas evolucionar hacia nuevas especies, incluso hacerlas inteligentes…? ¿Haremos hibridaciones de especies vivas entre sí, de nuevas especies animales, de nuevas especies humanas…? ¿De ciborgs, mitad biológicas y mitad informáticas…?

- ¿El ser humano del futuro será un individuo pero unido por redes electrónicas a una masa ingente de individuos y de redes electrónicas y de ordenadores…? ¿Todo formando un magma y una unidad, aunque con cierta independencia y libertad de cada individuo…?

- ¿Seremos capaces de autocontrolar el desarrollo tecnológico y científico de conocimientos o al final éste nos controlará a nosotros o nos llevará hacia direcciones que no queremos o no deseamos o no somos capaces de prever…?

- ¿La realidad es real, o hay distintos planos de realidad? ¿El universo es real o existen distintos planos de realidad…? ¿Nosotros somos reales o solo somos un plano de realidad en un universo con distintos planos de realidad…?

- ¿Tenemos libertad o, y libre albedrío, como individuos y como especie y cuánto tenemos… y cuánto podremos tener…?

- ¿Dios existe? ¿Tenemos alma inmortal? ¿Por tanto seremos eternos al lado de Dios?

- ¿Qué grado de verdad o de realidad podemos ser capaces de captar o de entender? ¿Cómo individuos o como culturas o como especie…?

- ¿Existe un sistema ético-moral mejor, lo hemos descubierto, queremos seguirlo, todavía no lo hemos encontrado…?

- ¿Por qué los números nos sirven para explicar la realidad natural…? ¿Podremos encontrar alguna vez, una matemática o parte de ella que nos sirva para explicar cuestiones que hoy la ciencia no es capaz de resolver? ¿Se podrá matematizar cuestiones de filosofía o de artes o de humanidades…?

- ¿Hoy, la especie humana con su tecnociencia y todos sus problemas que no sabe resolver, sabe que tiene el poder de autoextinguirse y de autoexterminarse? ¿Cómo podríamos avanzar hacia un mundo en el que no nos extingamos a nosotros mismos…? ¿Qué tendríamos que hacer… o qué no hacer, o cómo organizarnos a nivel social y político y económico y cultural e ideológico, etc.?

3. Creo que la única conclusión que procede es la siguiente: ¿…¡…….!…..?